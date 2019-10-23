الامارات | نزاع قضائي بين شقيقين على عقار و100 نخلة

شكرا لقرائتكم خبر عن نزاع قضائي بين شقيقين على عقار و100 نخلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت المحكمة المدنية الكلية في رأس الخيمة، أمس، قضية نزاع بين شقيقين خليجيين على إرث شرعي تركه والدهما بعد وفاته عبارة عن عقار و100 نخلة مثمرة، حيث أقام المدعي صحيفة دعوى ضد شقيقه يتهمه بوضع يده على عقار ورثه من والدهما المتوفى ومنعه من الانتفاع بنصيبه الشرعي من العقار.

وأوضح المدعي في صحيفة الدعوى، أن شقيقه قام بجني الرطب والثمار من أشجار النخيل الموجودة في العقار الموروث والاستفادة بها لنفسه والحصول على ريعها، وأفاد بأن استمرار وضع شقيقه على العقار دون أجر أو سداد بدل الانتفاع من شأنه أن يزيد من المخاطر في حقوق المدعي وبقية الورثة الشرعيين للعقار وأشجار النخيل.

وأضاف أن شقيقه قام بتغيير ملامح العقار والبناء عليه دون إذن أو موافقة الورثة الشرعيين، واستحوذ على أغراض داخل العقار من أوراق ومستندات وأشياء ثمينة، مطالباً بغلق العقار ووضع الأختام والأقفال على أبوابه الخارجية والداخلية لحين الانتهاء من الدعوى واستيفاء حقه من إرث والده المتوفى.

وطلب بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له بدل انتفاع من العقار وعلى ريعه وبيع النخل الملحق به، وإلزامه بأن يؤدي إليه بدل انتفاع للعقار موضوع التركة وإلزامه بالريع المستحق عن حصيلة الرطب والثمار التي قام المدعى عليه بجنيها منذ أن وضع يده على العقار عام 1997، كما طالب بندب خبيرين عقاري وزراعي لتقدير قيمة بدل الانتفاع من العقار محل النزاع وتقدير قيمة ما يتم جنيه من النخيل منذ استيلاء المدعى عليه على العقار والنخيل، وتحديد نصيب كل وارث حسب نصيبه الشرعي، وأجلت المحكمة استكمال النظر في القضية إلى الثلاثاء المقبل لتقديم المدعى عليه المستندات اللازمة في القضية.