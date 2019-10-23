الامارات | اتهام معلم بضرب طالب من أصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام معلم بضرب طالب من أصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة جنح الفجيرة، نظر قضية معلم أجنبي يعمل في مدرسة خاصة بإمارة الفجيرة، متهم بالاعتداء على سلامة جسد طالب من أصحاب الهمم، بعد أن ضربه بالعصا، مسبباً له إصابة صنفت بأنها بسيطة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى وقوع مشاجرة بين طالبين في الفصل، أحدهما المجني عليه، وحين انتبه المعلم عليهما، فصل بينهما عن طريق عصا كانت بيده، مسبباً له إصابة بسيطة.

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وبسؤال هيئة المحكمة المعلم المتهم، أنكر التهمة الموجهة إليه، وبمواجهة الهيئة باعترافاته أمام النيابة العامة، قال «لم يكن هناك مترجم يوضح التهم الموجهة إليه، أنا لم أقر لأنني لم أفهم شيئاً، كما أطالب برؤية التقرير الطبي الذي يثبت إصابة الطالب، فأنا معلم، وجميع الطلبة أعاملهم معاملة جيدة».

وطالب المتهم ببراءته من التهم المنسوبة إليه، فيما طلبت المحامية الموكلة عنه بتأجيل الحكم في القضية لحين تصوير الملف الخاص بالقضية، من أجل المرافعة للدفاع عنه.

وأجّلت هيئة المحكمة الحكم في القضية لاستكمال الجلسات.