الامارات | «تنفيذي الشارقة» يخفّض الغرامات المرورية 50%

شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذي الشارقة» يخفّض الغرامات المرورية 50% والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قراراً بخفض قيمة الغرامات المرورية على المركبات المخالفة لقانون السير والمرور، بنسبة 50% وتُلغى النقاط المرورية المترتبة على هذه المخالفات، اعتباراً من تاريخ 22 أكتوبر الجاري، حتى 31 من يناير المقبل.

جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس الذي عقد أمس، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

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وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بشؤون الإمارة المختلفة، وتحقيق رؤية الإمارة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة. واطلع المجلس على التقرير المقدم من دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة حول الخدمات المقدمة وسبل تطويرها بما يتماشى مع توجهات ورؤية الإمارة في بناء مجتمع المعرفة ودعم مسيرة النهضة الشاملة التي تتبناها إمارة الشارقة، وذلك من خلال تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية الذكية والإبداعية وفق أعلى المعايير العالمية.

وتم خلال الجلسة عرض جملة من الموضوعات المتعلقة بالشأن العام للإمارة، واتخذ المجلس حيالها القرارات المناسبة.

• المجلس اطلع على تقرير من دائرة الحكومة الإلكترونية حول الخدمات المقدمة وسبل تطويرها.