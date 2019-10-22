جلسة تعريفية بجائزة أبوظبي في العين

أبوظبي (الاتحاد) استضاف مجلس بخيت سويدان النعيمي، في مدينة العين، جلسة تعريفية حول جائزة أبوظبي، بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي العهد، وبالتعاون مع اللجنة المنظمة للجائزة، وذلك بحضور عدد من أهالي مدينة العين الذين تفاعلوا مع أعضاء اللجنة، وطرحوا عدداً من الاستفسارات حول كيفية الترشيح للجائزة وأهم أهدافها.

وهدفت الجلسة التعريفية إلى تشجيع مختلف فئات المجتمع على ترشيح أشخاص قاموا بأعمال خيّرة وإسهامات إيجابية، عادت بالنفع على إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

وجائزة أبوظبي هي مبادرة حكومية، تنظم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتكرّم الذين أسهموا بأعمالهم الخيّرة في خدمة المجتمع، وقدموا أعمالاً وخدمات جليلة للإمارة والدولة، كما تعتبر أعلى وسام مدني في أبوظبي، وتحتفي بروح الإيثار والبذل والعطاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتواصل الجائزة، استقبال الترشيحات حتى 31 ديسمبر من العام الجاري، ويمكن تقديم الترشيحات للجائزة عبر الموقع الإلكتروني للجائزة، أو الرقم المجاني المخصص لها.

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