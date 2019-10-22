نداء تبحث آخر التطورات في شبكتها الخاصة مع مكتب " إكسبو 2020”

قام وفد من مؤسسة الاتصالات المتخصصة ’نداء‘ ؛ المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، مؤخرا بزيارة مكتب وموقع "إكسبو 2020 دبي" للاجتماع مع كبار المسؤولين والاتفاق على تعزيز سبل التعاون لإنجاح الحدث. واطّلع الوفد الزائر الذي ترأسه سعادة /منصور بوعصيبه - المدير التنفيذي لمؤسسة ’نداء‘ - على آخر التطورات والأعمال الجارية للتحضير للمعرض العالمي الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وعرض الوفد خلال الاجتماع أحدث التطورات المتعلقة بشبكة الجيل الرابع الخاصة بـ"نداء" أمام اللجنة المنظمة لفعالية ’إكسبو‘ فضلاً عن مراحل التوسع التي تمر بها الشبكة بما فيها موقع إكسبو 2020، والتي من شأنها تقديم خدمات الاتصالات المتقدمة، كنقل البيانات والبث الحي المرتبط بمراكز التحكم وغيرها من الخدمات بطريقة سريعة وآمنة. كما تم التطرق إلى نظام الاتصالات اللاسلكية "تيترا" الذي ستقوم المؤسسة بتوفيره خلال الحدث، والذي يُمكّن منظمي الحدث من الاتصال اللاسلكي واتصال المجموعات، بالإضافة إلى الاتصال بالخطوط الأرضية والبدالات والهواتف المتحركة التابعة لبقية المشغلين في الدولة، وذلك بهدف تعزيز العمليات اليومية للحدث وزيادة الكفاءة التشغيلية والحد من الوقت اللازم لاستكمال العمليات.

وستقوم ’نداء‘ خلال هذا الحدث العالمي، الذي يستمر لستة أشهر بدءاً من أكتوبر 2020، بإتاحة منصتها الآمنة ومجموعة واسعة من حلولها الأخرى القائمة على شبكة ’نداء‘ الخاصة بالأزمات والطوارئ والمصممة لترسيخ مكانة دبي كوجهة ذكية تتمتع بالأمن والسلامة، حيث يسهم استخدام هذه الشبكة خلال حدث ’إكسبو 2020‘ بتقديم تجربة مخصصة وسلسة لكلّ من اللجنة المنظمة وموظفي الأمن والمؤسسات الحكومية التي تتولى مسؤولية التدابير الأمنية، مثل القيادة العامة لشرطة دبي والدفاع المدني والإسعاف في دبي وغيرها من الجهات المعنية بما يلبي أحد المتطلبات الرئيسية للحدث في توفير حلول اتصالات آمنة ومستمرة.

وفي هذا الصدد، علّق سعادة / منصور بوعصيبه قائلاً: "يعتبر حدث ’إكسبو 2020‘ سابقة من حيث جودة المعايير القائمة على الاستدامة الاقتصادية وتنوّع الموارد الاقتصادية في الإمارات؛ لذلك نحن نُدرك أنّ تقديمنا لأفضل طرق العمل الآمنة والموثوقة واستشرافنا للمشاكل التي قد تطرأ مستقبلاً في محاولة لمنع حدوثها، يلعب دوراً محورياً في نجاح تجربة ’إكسبو 2020‘. نقدّر شراكتنا مع حدث ’إكسبو 2020‘، وقد ساعدنا الاجتماع على تحديد الطرق



الممكنة لتزويد إدارة حدث ’إكسبو‘ والجهات العارضة فيه بأحدث التقنيات والحلول بحيث نُلبي احتياجاتهم في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل يعكس التطور الذي وصلت إليه الإمارات على مختلف الأصعدة".