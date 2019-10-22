ثلاثة أسابيع حافلة بالأنشطة والمرح للكبار والصغار في "لا مير"

احتفاءً بقدوم أجواء الخريف المنعشة، تنظم "لا مير"، الوجهة الشاطئية الرائدة من مِراس، مجموعة من الفعاليات المميزة للزوار من الكبار والصغار والتي تشمل أنشطة خاصة بالأحباء الأطفال، وسوق متاجر التجزئة في الهواء الطلق، وعدد من العروض الترفيهية المتجولة.

وتقام هذه الفعاليات الترفيهية الممتعة اعتباراً من 24 أكتوبر وحتى 9 نوفمبر، حيث ستوفر للزوار من العائلات والأصدقاء أجواءً مميزة للاسترخاء وقضاء أروع اللحظات.

وخلال هذه الفترة، يمكن للمتسوقين في "لا مير" الذين ينفقون 100 درهم على الأقل اصطحاب أطفالهم إلى منطقة "بلاي تايم آيلاند" ليقضوا أوقاتاً ممتعة من 4 عصراً حتى 10 ليلاً خلال أيام الأسبوع، ومن 11 صباحاً حتى 11 ليلاً خلال عطلات نهاية الأسبوع. وسيكون الأطفال أيضاً على موعد مع فعالية محاكاة ركوب القوارب ليعيشوا تجربة بحرية رائعة، فضلاً عن سباق الكرة الشاطئية، ورمي الحلقات الدائرية على المشاركين، وغيرها من الألعاب والنشاطات التي تعزز روح المنافسة الرياضية لديهم وتختبر مهاراتهم.

وتتوفر لأحبائنا الصغار على مدار الأسابيع الثلاثة قلعة القفز كبيرة الحجم التي ستعزز لديهم أوقات المرح والسعادة، فضلاً عن ورش عمل مخصصة لتعليمهم صناعة مواد السلايم والأعمال الفنية من المعجون والتزيين باستخدام الأصداف البحرية.

وفي يوم الجمعة 25 أكتوبر، لا تفوتوا فرصة مشاهدة عرض فنانَي الآر جيه الشهيرين كريس فيد وبريتي مالك من 6 حتى 8 مساءً وهما يستضيفان برنامجهما المتجول في "لا مير سنترال"، حيث يتيح هذا البرنامج لكم فرصة المشاركة في تحديات منوعة والفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 10 آلاف درهم.

وخلال أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، يمكن للزوار أيضاً مشاهدة عروض الرقص الشهيرة في هاواي والتي ستملأ المكان بأجواء حيوية، وذلك في الخامسة عصراً، والسابعة والتاسعة ليلاً. وخلال عطلة نهاية الأسبوع المتزامنة مع الهالوين (من 31 أكتوبر حتى 2 نوفمبر)، سيكون زوار "لا مير" على موعد مع عرض خاص لراقصين من هاواي على شكل شخصيات الزومبي في الساعة الخامسة عصراً، والسابعة والتاسعة ليلاً. .

ولعشاق التسوق نصيب أيضاً، إذ يمكنهم التوجه إلى سوق التجزئة في الهواء الطلق والواقع في "لاجونا" للاطلاع على منتجات مختارة من علاماتهم التجارية المفضلة مثل "هاماك"، و"جلاسينغ"، و"بيت الصابون اللبناني"، و"أوبتي فاشن"، وفيسنز".

وختامها مسك مع المطاعم الجديدة التي توفر تجربة لا مثيل لها قبالة شاطئ البحر. توجهوا الآن إلى مطعم "ليزيت ستيك أند غريل" لتناول أشهى المأكولات التركية في الهواء الطلق، أو زوروا مطعم "إل غريكو" اليوناني للاستمتاع بالمطبخ المتوسطي الأصيل. واستمتعوا كذلك بشرب شاي الفقاعات الذي يشتهر به مطعم "موجي تي"، أو يمكنكم زيارة مطعم المأكولات البحرية "فانتوم بييتش".

وإذا كنتم تمارسون التمارين الرياضية بانتظام أو تسعون للوصول إلى لياقة مثالية والتخفيف من الوزن، انضموا الآن إلى نادي اللياقة البدنية الشاطئي "ترين بييتش كلوب" الذي افتتح مؤخراً.



جدول الفعاليات الترفيهية:

الفعالية

الزمان

اليوم

المكان

بلاي تايم آيلاند

4 عصراً حتى 10 مساءً

من الأحد إلى الأربعاء

لا مير سنترال

11 صباحاً حتى 11 ليلاً

أيام الخميس والجمعة والسبت

عرض الرقص من هاواي

5 عصراً

7 و9 مساءً

أيام الخميس والجمعة والسبت

في أنحاء وجهة لا مير

سوق المنتجات

4 عصراً حتى 10 مساءً

من الأحد إلى الأربعاء

منطقة لاجونا

11 صباحاً حتى 11 ليلاً

أيام الخميس والجمعة والسبت