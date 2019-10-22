لاست إكزت من مِراس تستقبل أكشن بارك كمحطة ترفيهية لم تشهدها المدينة من قبل



حرصاِ منها على مواكبة آخر تطورات مجال الترفيه، تستعد مدينة دبي لاستقبال أكشن بارك، المحطة الترفيهية الجديدة الحافلة بالجرأة والمغامرة، في نهاية شهر أكتوبر الجاري. وستتخذ المحطة الأولى من نوعها من "لاست إكزت باتجاه أبوظبي" موقعاً لها لتكون خباراً مثالية لمن يرغب بقضاء وقتاً ممتعاً وتجربة فريدة من نوعها.

وستضم أكشن بارك مجموعة من الأنشطة المبتكرة مثل لعبة الأكشن بينت بول المثيرة والفكرة الفريدة من نوعها "البيت المقلوب" أب سايد داون هاوس بالإضافة إلى غرفة التحطيم سماش روم وغيرها من الفعاليات غير التقليدية.

ومن ناحيته أفاد حسام زمّار، مؤسس أكشن بارك ورائد الأعمال والمشاريع في الإمارات منذ 15 عاماً، "نسعى لتقديم تجربة مبتكرة تجمع بين أنشطة المتعة والمغامرة وبين وجهات الطعام في موقع واحد، لذا قمنا مباشرة بالتخطيط لتقديم مفهوم جديد من نوعه والتوسّع بالمشهد الترفيهي في الإمارات. وبالإضافة إلى ذلك فإن اختيارنا لـ ’لاست إكزت باتجاه أبوظبي‘ جعل من أكشن بارك ليس فقط محطة ترفيهية بل تجربة متكاملة يقضي من خلالها الزوّار يوماً كاملاً".

ومن المتوقع أن تشهد أكشن بارك إقبال مختلف الزوّار، سواء كانوا سياحاً أو عائلات أو من فئة الشباب العاشقين للمغامرة والترفيه. كما يعتبر موقع أكشن بارك مميّزاً لسهولة الوصول إليه من قبل سكّان مدينتي دبي وأبوظبي على حدّ سواء.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني على www.actionpark.ae

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