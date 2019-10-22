مساعدات إغاثية إماراتية لسكان شبوة

قدمت دولة الإمارات 40 طناً من الأغذية والمواد الإغاثية العاجلة للعديد من الأسر ذات الدخل المحدود في محافظة شبوة اليمنية للمساعدة في تطبيع حياتها بسبب الظروف التي تمر بها المحافظة.

وتفصيلاً، وزع فريق الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم الثلاثاء، 300 سلة غذائية على سكان منطقة عزان بمديرية ميفعة، استفاد منها 1920 فرداً. وقد عبر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً.

وكان الهلال الأحمر وزع مع بداية "عام التسامح" 31.925 سلة غذائية بمعدل 1800 طن استهدفت 150.379 فرداً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة شبوة.

اقرأ أيضاً... صور.. الإمارات تواصل إغاثة العائدين إلى قراهم في الضالع