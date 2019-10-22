الامارات | "جنايات دبي" تعاقب زائراً اقتحم غرفة 3 نساء وطلب الاستحمام مع إحداهن

شكرا لقرائتكم خبر عن "جنايات دبي" تعاقب زائراً اقتحم غرفة 3 نساء وطلب الاستحمام مع إحداهن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس زائر خليجي ثلاثة أشهر لاقتحامه غرفة فندقية، تقيم فيها امرأة أوروبية وصديقتاها، وتحرش بإحداهن، وطلب الاستحمام معها.

ووجهت إليه النيابة العامة تهمة ارتكاب جناية هتك العرض بالإكراه، وجنحة انتهاك حرمة ملك الغير.

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وقالت المجني عليها (زائرة أوروبية) إنها كانت عائدة من متجر قريب برفقة صديقتها ودخلتا غرفتهما الفندقية، فيما كانت تنتظرهما صديقتهما الثالثة في الغرفة، ثم تركتا الباب يغلق تلقائياً، لكن فوجئتا بشخص يدخل الغرفة مع صديقه، وقام بإعداد قهوة لنفسه كأنها غرفته، ثم فتح معهما حواراً، سائلاً عن جنسيتهما وماذا ستفعلان، فطلبت منه المجني عليها مغادرة الغرفة، لكنه رفض وجلس في ممر المدخل.

وأضافت أن المتهم قام من مكانه حين رأى صديقتهما الثالثة خارجة من الحمام طالباً الاستحمام معها، واقترب من المجني عليها وأمسكها من كتفها محاولاً الاعتداء عليها، إلا أنها أبعدته عنها، فأمسكها مجدداً بقوة، فتدخلت صديقتها وأبعدته وصرختا في المتهم وصديقه حتى خرجا من الغرفة، وأغلقن الباب وظللن في الداخل، وبعد دقائق سمعن طرقاً على الباب، وعند فتحه فوجئن بالمتهم يقف خلف الباب ويريد اقتحام الغرفة مجدداً، فدفعنه وأغلقن الباب واتصلن بالشرطة.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بأنه تعاطى المشروبات الكحولية، واقتحم غرفة النساء الثلاث، ودار بينهم حوار، وطلبن منه وصديقه المغادرة، لأن إحداهن تريد الاستحمام، فطلب مرافقتها، وتحرش بإحداهن، ثم طردنه فغادر الفندق، وبعد نحو ساعتين عاد مجدداً وطرق عليهن الباب، لكنهن رفضن فتحه، فعاد إلى غرفته ونام مستعداً لمغادرة الدولة في اليوم التالي، لكن تم القبض عليه، وقضت المحكمة بإبعاده بعد قضاء فترة العقوبة.