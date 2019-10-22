عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية فرنسا

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي جان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا.

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى فرنسا - بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات ومنها الثقافية والتعليمية والسياسية والسياحية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

كما استعرض الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة على الصعيدين الإقليمي والدولي وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا وسوريا واليمن.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وفرنسا والحرص المستمر على تعزيزها وتطويرها بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

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من جانبه رحب معالي جان إيف لودريان بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ..مؤكداً على ما يجمع البلدين الصديقين من علاقات ثنائية متميزة وشراكة استراتيجية وحرص مستمر على تنميتها وتعزيزها في شتى المجالات.

حضر اللقاء سعادة علي عبدالله الأحمد سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية.

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