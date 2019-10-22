نيابة عن رئيس الدولة.. هزاع بن زايد يحضر مراسم تنصيب إمبراطور اليابان الجديد

نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" شارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، في المراسم الرسمية لتنصيب جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان الجديد والتي جرت في القصر الإمبراطوري في العاصمة طوكيو.

ونقل سموه إلى جلالة الإمبراطور ناروهيتو تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنيات سموهم لجلالته بالتوفيق والخير في خدمة وطنه وشعبه ورفعته وتقدمه.

وأعرب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والعمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات واليابان بما يعود على البلدين وشعبيهما الصديقين بالخير والنماء.. متمنياً لليابان وشعبها الصديق مزيداً من التطور والازدهار.

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وكانت مراسم حفل التنصيب قد بدأت بوصول موكب إمبراطور اليابان إلى قاعة الدولة في القصر الرئاسي وبحضور ممثلي 195 دولة من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين وممثلي المنظمات الدولية وحوالي 2500 من كبار الشخصيات المحلية والأجنبية الذين تمت دعوتهم للحفل.

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وقد حضر مراسم التنصيب معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة المبعوث الخاص إلى اليابان وسعادة خالد عمران العامري سفير الدولة لدى اليابان.