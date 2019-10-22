تسوية 90 معاملة مالية خلال أيام بعجمان

عجمان (الاتحاد) تمكنت مبادرة «راجع وفالك طيب»، والتي أطلقتها القيادة العامة لشرطة عجمان، منذ نحو 45 يوماً من تسوية 90 معاملة مالية، وبقيمة مليونين و255 ألفاً و829 درهماً، على مستوى مراكز الشرطة في الإمارة.

وأشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بجهود القائمين على المبادرة خلال جولته التفقدية لمركز شرطة الحميدية الشامل لما حققته في مدة لا تتجاوز شهراً ونصف الشهر منذ انطلاقها، حيث تمكن القائمون على المبادرة من تسوية الأمور المالية لعدد 90 متعاملاً بمجموع مبالغ وصل مليونين و255 ألفاً و829 درهماً، على مستوى مراكز الشرطة في الإمارة.

وأوضح العقيد علي جبر الشامسي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، أن المبادرة لاقت ترحيباً وإقبالاً من المتعاملين المتعثرين لسداد المبالغ المالية المتراكمة عليهم مثل إيجار المركبات والعقارات، للاتفاق على آلية سداد ترد الحق لأصحابه دون أن تثقل كاهل المتعامل وتتفادى الغرامات المالية الناجمة عن تأخر دفع المستحقات.

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