المصرية نورهان إبراهيم تحقق المركز الأول في برنامج ناشونال جيوغرافيك كيدز أبوظبي

أعلنت ناشونال جيوغرافيك أبوظبي التابعة لأبوظبي للإعلام بالشراكة مع "نيكون" عن فوز المُتسابقة نورهان إبراهيم صاحبة الـ 13 سنة بالمركز الأول في برنامج "في الصورة" الذي أطلقته قناة ناشونال جيوغرافيك كيدز أبوظبي بهدف تعزيز ودعم مواهب الأطفال في مجال التصوير الفوتوغرافي.

جمعت نورهان أكثر عدد من النقاط في 6 حلقات للبرنامج والتي شهدت منافسة مُحتدمة بين 7 متسابقين من الإمارات ومصر ولبنان والسعودية والعراق، وتم احتساب النقاط لكُل مُتسابق على حسب درجة تطابق صورته مع المعايير الموضوعة من قِبل لجنة التحكيم.

يُعد "في الصورة" هو أول برنامج واقعي مُصمم لدعم الأطفال الموهوبين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 13 سنة في مجال التصوير الفوتوغرافي حيث يوفر للمتسابقين السبعة برنامج تدريبي مكثف من مدرسة "نيكون" للتصوير، لتدريبهم على فنون التقاط الصور قبل انطلاق المنافسة.

حققت نورهان إبراهيم الجائزة الكبرى والمُتمثلة في مُعدات تصوير مُقدمة من نيكون شريك ناشونال جيوغرافيك كيدز أبوظبي في هذه السلسلة المُميزة.

علق سانجاي راينا ، المدير العام ونائب رئيس مجموعة شبكات فوكس في الشرق الأوسط وشمال افريقيا قائلًا:" نحن فخورون بكل المتسابقين الصغار وبالعمل الذي أنجزوه من خلال برنامج "في الصورة، لقد عملوا جاهدين على تطوير موهبتهم واستفادوا من نصائح خبراء التصوير ولجنة التحكيم".

وأضاف:" نحن نعتز بشراكتنا مع "نيكون" والتي أسفرت عن إطلاق هذا البرنامج والذي يُعد أول برنامج واقعي مُخصص لتعزيز المواهب الصغيرة في مجال التصوير الفوتوغرافي، كما تعكس هذه الشراكة إلتزامنا في ناشونال جيوغرافيك أبوظبي بتزويد الشباب العربي بالمعرفة والتجارب التي من شأنها أن تتيح لهم المزيد من فرص التعلم والمُضي قدمًا في استكشاف العالم من حولهم".

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قال ناريندا مينون المدير العام لنيكون في الشرق الأوسط:"يسعدنا دائمًا دعم برامج تلفزيون الواقع محلية الإنتاج، المقدمة من ناشونال جيوغرافيك أبوظبي مثل برنامج في الصورة و الذي يقدم دعمًا حقيقيًا للشباب الطموح والموهوب في العالم العربي، و نحن مُلتزمون بالاستمرار في رعاية المواهب الشابة في جميع أنحاء المنطقة ونتطلع إلى تشجيع الشباب والناشئين من العالم العربي على الاحتراف والابتكار في مجال التصوير."



كما هنأ ناريندا الطفلة نورهان إبراهيم من مصر وجميع المشاركين في برنامج في الصورة الذي أسهم في إثراء تجربة التصوير الفوتوغرافي بالمعلومات والنصائح التي قدمها المشرفون من نيكون خلال البرنامج والتي أسهمت في تنمية قدراتهم ومواهبهم في مهنة التصوير.

أخرج الإماراتي عُمر بُطي البرنامج محلي الإنتاج والذي تم تصويره بالكامل في دبي ويعكس رؤية ناشونال جيوغرافيك أبوظبي ونيكون المُشتركة والتزامهم بتعزيز وتنمية المصورين الشباب العرب في جميع أنحاء المنطقة.

