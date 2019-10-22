جهود "فعاليات دبي للأعمال" تثمر باستضافة مؤتمرات طبية ومالية عالمية خلال الربع الثالث من العام...

نجح "فعاليات دبي للأعمال"، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات بالفوز بـــ 82 عطاءً جديداً لاستضافة فعاليات أعمال ومؤتمرات عالمية خلال الربع الثالث من عام 2019، تتضمن مؤتمرات طبية ومالية، ومن المتوقع أن تجتذب تلك الفعاليات نحو 29,219 مشاركاً من حول العالم، بما يؤكد على مكانة دبي العالمية كوجهة رئيسية لاحتضان واستضافة فعاليات الأعمال الكبرى.

ومن بين عطاءات الاستضافة التي فازت بها دبي؛ المؤتمر الدولي السنوي للمتداولين في الأسواق المالية ACI المقرر انعقاده في عام 2020، ويتوقع أن يحضره 800 مشارك، وكذلك المؤتمر الآسيوي لجراحة المسالك البولية الذي سيقام في عام 2023 بحضور أكثر من 1200 مشارك. بالإضافة إلى: مؤتمر المجلس العالمي للأطفال الموهوبين والنابغين ، وMelaleuca China Incentive، وHerbalife Indonesia Incentive، وVirtual Mind Annual Meeting China، وTata Motors Incentive، والتي ينتظر أن تعقد جميعها في الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2021.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "إنّ نجاحنا بتقديم عطاءات مقنعة لاستضافة مجموعة من فعاليات الأعمال الدولية الرئيسية خلال الأشهر الأخيرة الماضية، يعد دليلاً واضحاً على الجهود الكبيرة التي تقوم بها دبي لتتمكن من استقطاب واستضافة أحداث عالمية كبرى من بينها اجتماعات ومؤتمرات دولية، مما يتماشى مع توجّه ورؤية قيادتنا الرشيدة وكذلك استراتيجية السياحة 2022-2025. ولقد جاءت تلك النجاحات نتيجة للتعاون المثمر مع شركائنا في المدينة، والذين يمثلون مراكز المؤتمرات وشركات إدارة الوجهات السياحيةوالفنادق والجمعيات المحليةوأيضاً الجهات الحكومية، والتي كانت لها جميعاً مساهمات في تطوّر ونمو قطاع السياحة، وكذلك تحويل دبي إلى مركز رئيسي للمعرفة. ونتطلع للعمل مع شركائنا لاستكمال ما حققناه من إنجازات، وتقديم عطاءات ناجحة خلال الأشهر المقبلة لاستضافة مؤتمرات وفعاليات كبيرة ذات تأثير اقتصادي ومعرفي بارز".

ولقد حرص "فعاليات دبي للأعمال" على تعزيز جهوده للتواصل مع المسؤولين والعاملين في قطاع فعاليات الأعمال في شتى أنحاء العالم من خلال الحملات التعريفية الخارجية والمعارض التجارية. والتي وفّرت بدورها منصّات للالتقاء والتفاعل مع صنّاع القرار الرئيسيين، وإطلاعهم على قدرات وإمكانيات دبي، وكذلك الخدمات التي يقدّمها "فعاليات دبي للأعمال".

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وبالتعاون مع الشركاء الرئيسيين، نظم "فعاليات دبي للأعمال" حملات تعريفية خارجية في جنوب شرق آسيا، وأوروبا، واليابان، والهند. كما قام المكتب بالمشاركة في المعارض التجارية الدولية الكبرى مثل الاجتماع والمعرض السنوي للرابطة الأمريكية لمدراء الجمعيات ASAE، وأيمكس أمريكا، ومعرض سياحة الحوافز والمؤتمرات في آسيا IT&CM.

ومن جهته، قال ستين جاكوبسن، مساعد نائب رئيس "فعاليات دبي للأعمال": "تمكّن فريق عمل "فعاليات دبي للأعمال" خلال الربع الثالث من هذا العام من تقديم عطاءات استضافة مجموعة كبيرة من الاجتماعات وفعاليات الأعمال والمؤتمرات المقرر عقدها خلال السنوات المقبلة، حيث شهدت تلك الفترة من هذا العام نشاطاً كبيراً ومثمراً فيما يتعلق بالفوز بعروض استضافة فعاليات أعمال عالمية، والتي من شأنها ترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة في مجال استضافة المؤتمرات والاجتماعات الكبرى. ويعد نجاحنا في هذا المجال دليلاً على ما تتمتع به دبي من قدرات وإمكانيات لتوفير مجموعة واسعة من الخيارات لمنظمي الفعاليات. ونتطلع للاستفادة من هذه الإنجازات وتحقيق المزيد من النجاحات مع استقبال العام 2020 ".

وقبل نهاية هذا العام، تستعد دبي لاستضافة مجموعة من فعاليات الأعمال، بما في ذلك الدورة الثانية من مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية DAC، الذي سيعقد على مدار يومي 9 و 10 ديسمبر 2019 في مركز دبي التجاري العالمي. وسيجمع المؤتمر خبراء القطاع من حول العالم بهدف إحداث تأثير إجتماعي إيجابي من خلال بناء مجتمع للهيئات الاقتصادية والمهنية على مستوى المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، تستعد دبي لاستضافة فعاليات أعمال على مستوى عالمي مثل معرض Amway APAC Expo 2019، والذي سيرحب بحوالي 10 آلاف مشارك، وكذلك المؤتمر العالمي لعلم الأعصاب ، والذي سيستقطب 5 آلاف مشارك، بالإضافة إلى المؤتمر العالمي لتحلية المياه ، الذي سيحضره أكثر من 1000 مشارك.

كما ويستعد "فعاليات دبي للأعمال" خلال الربع الأخير من العام الجاري لاستضافة وفود مدعوة يمثلون مجموعة من منظمي المؤتمرات الذين يتم استضافتهم لتعريفهم بمقومات الإمارة وقدراتها على استضافة الفعاليات، علما بأن هذه الوفود ستأتي من الصين وأمريكا الشمالية والهند وجنوب شرق آسيا، وستوفر فرصاً للمسؤولين في قطاع تنظيم الفعاليات للالتقاء والتشاور والإطلاع على أحدث المقومات التي تتمتع بها دبي. كما سينضم العديد من الشركاء إلى"فعاليات دبي للأعمال" في معرض IBTM العالمي الذي سيقام في برشلونة.