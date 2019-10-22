دبي فستيفال سيتي مول يستضيف أكبر احتفالية لمهرجان الأضواء مع عروض من بوليوود وألعاب نارية مميزة

أعلن ’دبي فستيفال سيتي مول‘، بالتعاون مع القنصلية العامة الهندية في الإمارات العربية المتحدة ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، عن استضافة أكبر احتفالية لمهرجان الأضواء في دبي هذا العام، لترحب بالجالية الهندية في الإمارة والاحتفال بمهرجان الأضواء بأسلوب مميز في ربوع الوجهة الترفيهية المرموقة. وفي إطار الاحتفالات التي ستبدأ يوم الخميس 24 أكتوبر، سيتم إطلاق النسخة الرابعة والاستثنائية من عرض ’تخيل‘ الشهير والذي حطم أرقام قياسية عالمية تحت عنوان ’حديقة هاتي‘. سيستمتع الزوار بتجربة فريدة تحمل لمسات من عالم بوليوود الزاخرة بالألوان، مع مقطوعات موسيقية وعروض الألعاب النارية المتزامنة مع الموسيقى ذات الإيقاعات المفعمة بالحيوية المصممة خصيصاً لهذه المناسبة.

ومن المتوقع أن يشهد حفل الإطلاق حضور أكثر من 30 ألف زائر، مع وصول العدد إلى مليون زائر بنهاية شهر نوفمبر. وستبدأ الفعاليات يوم الإطلاق ابتداءً من الساعة 4 مساءً في منطقة ’فستيفال باي‘، حيث ستوزع أساور مزودة بإضاءة LED وتضيء مع الايقاعات مجاناً لأول خمسة آلاف ضيف، إلى جانب عروض الرقصات الهندية التقليدية وأشهر الموسيقى من عالم بوليوود التي سيحييها منسق الأغاني في ’فستيفال باي‘. كما سيتم نقل الأجواء الاحتفالية على إذاعة ’فيرجن راديو‘ و’سيتي إف إم‘ و’العربية‘ ببثٍ مباشر من قلب الفعالية، ليبقى المستمعون على إطلاع على كافة النشاطات خلال يوم الافتتاح، فضلاً عن الألعاب والمسابقات الحماسية التي ستتيح للزوار فرصة الفوز بجوائز قيّمة.

ومن جانبه، صرّح ستيفن كليفر، مدير مراكز التسوق بدبي لدى مجموعة الفطيم العقارية: "لطالما حظي عرض ’تخيّل‘ بشهرة واسعة لدى زوارنا، ويسعدنا تقديم النسخة الرابعة والمميزة لهم حيث نحن على ثقة بأن عرض حديقة هاتي سيدهش جمع الزوار. وتماشياً مع ’عام التسامح‘، أردنا الاحتفال بطريقة جديدة بالكامل لمنح المقيمين من الجالية الهندية في الإمارة والمغتربين عن موطنهم فرصة الاحتفال معنا في هذه المناسبة بدبي".

واحتفاءً بهذا الإطلاق الكبير، تعاون ’دبي فستيفال سيتي مول‘ مع المعرض العالمي ’إيلفانت باريد‘ لجلب خمسين من القطع الفنية المزخرفة لصغار الفيلة بحجمها الطبيعي إلى دبي للمرة الأولى في الشرق الأوسط. وتحمل هذه الفيلة الملونة توقيع مشاهير وفنانين من أنحاء العالم وستعرض على مدى ستة أسابيع في أرجاء المول، مما يعطي الفرصة للمتسوقين لالتقاط صور رائعة مع هذه الأعمال الفنية، ويساهم في التوعية حول ضرورة الحفاظ على الفيلة.