إعفاء مستثمري مدينة عجمان الإعلامية الحرة من الضمان الإلزامي للإشتراك في النظام الإلكتروني لهيئة...

("ايتوس واير"): أصدر الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة مدينة عجمان الإعلامية الحرة ، قراراً بإعفاء مستثمري المدينة من الضمان الإلزامي للإشتراك في النظام الإلكتروني التابع للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية E-Chanel ، والذي كان أحد الشروط الإلزامية للمستثمرين سابقاً.

وقال الشيخ عبد العزيز : "نسعى أن تكون مدينة عجمان الإعلامية الحرة بيئة جاذبة للمستثمرين من رواد الأعمال والمؤثرين والمبدعين ، من خلال تخفيض الإجراءات والتكاليف المادية ، ومن هنا نعمل مع شركائنا على تذليل العقبات وتيسير كافة الشروط والمعوقات أمام مشاريعهم المستقبلية".

وأكد رئيس مجلس إدارة المدينة أن استراتيجية مدينة عجمان الإعلامية الحرة تنطلق من كونها حاضنة للمستثمرين ، وبيئة متناسقة ومحترفة تجمع المؤسسات والشركات تحت مظلتها ، مشيراً أن المدينة استطاعت أن تخلق فرصاً استثمارية متنوعة ، من خلال حوافزها الجديدة التي جعلت منها وجهة استثمارية رائدة ومنطقة أعمال حرة عالية المستوى .

يذكر أن مدينة عجمان الإعلامية الحرة تعد من أحدث المناطق الإعلامية الحرة في الإمارات اتخذت خطوات استثنائية خلال الفترة الماضية ، عززت مسيرتها التنافسية والريادية ، ما جعلها تبرز بقوة على خارطة الاستثمارات الإعلامية.

وتوفر المدينة باقات تجذب المستثمرين ، وتلقى قبولاً واسع النطاق من قبل الهيئات التجارية ورجال الأعمال ومراكز الاستثمار العالمية على حد سواء.

*المصدر: "ايتوس واير"

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