الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء توقع اتفاقيات تعاون مع "دائرة البلدية والتخطيط" في عجمان و"منطقة...

وقعت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء اتفاقيات تعاون مع دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومنطقة عجمان الحرة انطلاقاً من حرص الهيئة على إرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المشترك. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع جهود الهيئة في تعزيز التكامل ضمن إطار مؤسسي يهدف إلى تنفيذ مشاريع نوعية تصب في خدمة المجتمع، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وقع هذه الاتفاقية نيابة كل من سعادة محمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وسعادة عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط-عجمان، وسعادة فاطمة محمد سالم، مدير عام منطقة عجمان الحرة "بالتكليف".

وبموجب الاتفاقية مع دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، تلتزم الهيئة بتركيب وتشغيل أجهزة الشحن الكهربائية الخاصة بالسيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية في عدد من المواقع وتشمل سيتي لايف مول – التلة، والكورنيش، وجامعة عجمان، وكذلك المدرسة الثانوية الفني. وتعكس هذه الخطوة سعي الهيئة إلى دعم الجهود المحلية الرامية إلى زيادة الاعتماد على موارد الطاقة النظيفة، والمتجددة تماشياً مع رؤيتها وجهودها في الحفاظ على بيئة مستدامة.

وتنص بنود الاتفاقية الثانية مع منطقة عجمان الحرة، على تركيب أجهزة شواحن للسيارات الكهربائية في المكان المخصص لها من قبل المنطقة الحرة، ويكون الشحن من خلالها مجاناً حتى العام 2020. من جهة أخرى، سيتم لاحقاً تحديد أماكن لتركيب محطات الشحن هذه في مناطق أخرى من الإمارات الشمالية.

وفي هذا السياق، قال محمد محمد صالح: "يشكل ويتيكس منصة عالمية تتيح لنا الاطلاع على أحدث التقنيات في مجال الطاقة المتجددة، ويعكس شعار المؤتمر لهذا العام التزام دولة الإمارات بتوفير موارد طاقة نظيفة ومستدامة. ونحرص من خلال مشاركتنا بهذا الحدث العالمي على عقد الشراكات الفريدة التي تسهم في تحقيق مستهدفاتنا في التحول نحو مساهمة الطاقة النظيفة والمتجددة في توفير احتياجات المتعاملين. إن هذه التجمع المميز لأبرز صناع القرار والخبراء والمحللين والمستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة يشكل فرصة لنا لعرض مجموعة من مشاريعنا الفريدة في التحول بهذا القطاع نحو الطاقة النظيفة".

وأضاف صالح: "تعكس هذه الاتفاقيات عمق علاقات الشراكة مع الجهات المحلية في عجمان، وتؤكد على مستوى عال من تنسيق الجهود والتعاون من أجل الارتقاء بمعايير جودة الحياة من خلال توفير موارد طاقة نظيفة ومتجددة. وينسجم هذا مع توجيهات قيادتنا الرشيدة التي تضع الإنسان على رأس أولوياتها، وتؤكد على ضرورة توفير أعلى مستويات الرفاهية له. وتشكل هذه الاتفاقية علامة بارزة في تكريس التزام الجهات الحكومية على المستوى الاتحادي والمحلي في تطبيق الاستراتيجيات التي تسعى إلى تحقيق حاضر مستدام ومستقبل أخضر".

من جانبه أكد سعادة عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ، أن الدائرة تسعى وبتوجيهات مباشرة من سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي لتوطيد أوجه التعاون المشترك وسبل التنسيق الحالية والمستقبلية في مختلف المجالات مع كافة الجهات الاتحادية ومن بينها الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه للاستفادة من الخبرات التراكمية وتبادل الدراسات والبحوث الرامية إلى تجويد العمل المؤسسي لبناء علاقة شراكة بين الطرفين لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة، وتطوير خدمات المتعاملين، وتنسيق مجالات العمل المشترك، بغية تحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات والتنسيق بين الطرفين في إطار التعاون الوظيفي والعملي المشترك لتنمية القدرات الفنية والإدارية لموظفي ومنتسبي الطرفين.

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وأوضح سعادته أن الدائرة تفخر بالأجندة الوطنية المرسومة من قبل الحكومة الاتحادية والتي ستعمل على تدشين مشروع تركيب وتشغيل أجهزة الشحن الكهربائية لتزويد السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية في بعض المواقع بالإمارات الشمالية، مبيناً أن الدائرة تدعم هذا المشروع الهام وستعمل على التنسيق مع الهيئة في المجالات والنواحي الفنية والتقنية والمتعلقة بتقديم تلك الخدمات.

وعبرت فاطمة سالم مدير عام منطقة عجمان الحرة بالتكليف عن سعادتها بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وأضافت: "يسرنا التعاون مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه لتركيب محطات شحن كهربائية داخل منطقة عجمان الحرة لإسعاد المتعاملين وتشجيعهم على استخدام السيارات الصديقة للبيئة والاسهام في تقليل البصمة الكربونية وخفض المصاريف التشغيلية. تأتي تلك الجهود في سياق سعي منطقة عجمان الحرة الدؤوب لتعزيز مفهوم الاستدامة والحفاظ على الطبيعية وكذلك الانسجام مع رؤية الإمارات و رؤية امارة عجمان 2021 حيث تعد الاستدامة ركيزة أساسية في تلك الرؤية. ومن جانبنا فإننا نبذل جهوداً مكثفة وبالتعاون مع مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة لتعزيز مفهوم الاستدامة والاقتصاد الأخضر وإطلاق عدد من المبادرات التي من شأنها تسليط الضوء على هذا الموضوع الحيوي ومن بينها تركيب أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية في السوق الصيني بعجمان وغيرها من المبادرات التي ستعلن خلال الفترة المقبلة تركيز جميعها على المحافظة على البيئة والاستدامة".

وجاء توقيع هذه الاتفاقيات، على هامش مشاركة الهيئة في النسخة 21 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس 2019" ضمن فعاليات الأسبوع الأخضر في دبي الذي يضم معرض "ويتيكس"، ومَعرَض دبي للطاقة الشمسية، الذي يتزامن مع القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والمؤتمر العالمي للمنظمة الدولية لتحلية المياه، واستعرضت فيه مشاريعها ومبادراتها الهادفة إلى التحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة انسجاماً مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.

هذا وتستعرض الهيئة عبر جناحها الخاص للمتعاملين كيفية الحفاظ على الموارد، وتقليل معدلات استخدام الطاقة والمياه عبر نشاط تفاعلي، فضلاً عن مشروع الحائط الذكي، ومبادرة إنشاء 50 محطة شاحن أخضر للسيارات الكهربائية في المناطق الشمالية، والتي تشمل كلا من الشاحن متوسط السرعة في بعض المباني الحكومية والمولات وبعض المستشفيات، والشاحن السريع الذي يتم تركيبه على الطرق السريعة ومحطات الوقود.