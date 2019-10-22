نستله بروفيشنال والرابطة العالمية لجمعيات الطهاة توضحان للأطفال في الامارات العربية المتحدة "كيف...

إحتفالًا باليوم العالمى للطهاة #InternationalChefsDayالموافق في 20 أكتوبر، تعاونت نستله بروفيشنال والرابطة العالمية لجمعيات الطهاة (Worldchefs) من أجل تشجيع الأطفال على الأكل الصحي من خلال الطبخ في كافة أنحاء العالم. وذلك تحت شعار " كيف يعمل الغذاء الصحي"، تماشيًا مع مبادرة نستله أجيال سليمة Nestlé for Healthier Kids العالمية والرامية إلى مساعدة 50 مليون طفل على اتباع نمط حياةٍ أكثر صحة بحلول العام 2030.

وبالتعاون مع جمعية الطهاة الإماراتية ، نُظمت فعاليات للطبخ والتوعية الغذائية في المركز الدولي لفنون الطهي في دبي حيث شارك الأطفال في أنشطة حول الطبخ والأغذية السليمة ومنافعها. ويشارك أربعمائة طفل في فعاليات مماثلة في كلّ من الأردن ولبنان ومصر والمغرب والسعودية والكويت وتونس.

وفي هذه المناسبة، صرّحت رئيسة اليوم العالمي للطهاة، الشيف جوانا أوشنياك قائلة: "يهدف موضوعنا هذا العام إلى توضيح "كيف يعمل الغذاء الصحي" ، حيث نودّ إلقاء الضوء على ما قد يترتّب على الغذاء من تأثير داخلي على أجسامنا، وذلك بالاستناد إلى شعاري العامين الأخيرين - المتمثّلين بالأكل الصحي من أجل النمو والأكل الصحي من أجل الأبطال – ومن خلال النظر في الأطعمة المتنوّعة وحاجة أجسامنا إليها بمزيد من الاستفاضة والتعمّق".

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سوف يتمّ هذا العام، التركيز على ثمانية أنواع من الفواكه والخضارمختارة بوصفها أحد المكونات الأساسية للغذاء الصحي للأطفال: التفاح والبرتقال باعتبارهما مصدران مهمان للفيتامين (سي) المهم لصحَة جهاز المناعة ؛ والموز لما يحتويه من مجموعة متنوّعة من الفيتامينات والمعادن تشمل المنغنيز والمغنيزيوم وأنواع فيتامينات (ب) المختلفة التي تُعتبر مهمّة لتعزيز عملية نمو الطفل وتطوّر بنيته؛ و البروكولي الغني بالألياف الغذائية التي تساعد في عملية الهضم؛ والجزر والسبانخ الغنيان بالفيتامين (أ) الذي يسهم في تعزيز صحة البصر؛ والخيار لاحتوائه على 95 ٪ من الماء، ممّا يحافظ على ترطيب الجسم؛ والمانجو الغني بالبوتاسيوم الذي يسهم في وظيفة العضلات الطبيعية.

ومن جهته أشار روجر فراي، مدير الأعمال لنستله بروفشينال في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا: "نحن فخورون للغاية بشراكتنا مع الرابطة العالمية لجمعيات الطهاة التي ترمي إلى توجيه رسالة إلى الأطفال في مختلف أنحاء العالم، حول أهمية الأكل الصحي. من خلال تعاوننا مع الطهاة، نهدف إلى تعزيز الوعي بالدور الهام والحيوي المتزايد للطبخ الصحي في مساعدة الاطفال على ترسيخ عاداتهم الغذائية واتباع نظام غذائي صحي أثناء فترة نموهم".

وأكّد تقييم حديث مبني على البيانات لفعاليات الطبخ العالمي للطهاة في العام 2016 - على الآثار الإيجابية لهذه المبادرات في اقبال الاطفال على تناول الخضار والسلطة.