Liv. تقدم جزيرة خاصة لعميلها الفائز في الحملة الترويجية الاستثنائية

أعلنت Liv.، منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، عن اسم عميلها المحظوظ الذي فاز بجزيرته الخاصة في إطار حملتها الترويجية الفريدة التي استمرت ستة أشهر وشهدت منافسة بين آلاف المشاركين من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفاز بريندان لوبيز البالغ من العمر 27 عاماً بهذه الجائزة المرموقة في المرحلة النهائية من المسابقة التي انعقدت بدبي الأسبوع الماضي. وحصد لوبيز جائزته من بين 20 مرشحاً نهائياً للفوز بجزيرة "هولبوينت"، وهي جزيرة خاصة تقع في ميناء إيزاكس، في مقاطعة نوفا سكوشا في كندا. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول الجزيرة من هنا.

وتعليقاً على فوزه بهذه الجائزة، قال بريندان لوبيز: "لم أصدّق أن الحظ حالفني للفوز بهذه الجائزة المذهلة وأنا الآن عاجز عن وصف سعادتي بها، ولا شك أنني مدين بالفضل والامتنان إلى Liv. على منحي هذه الفرصة الثمينة لامتلاك جزيرتي الخاصة".

وإضافة لذلك، قدمت Liv. جائزة نقدية إلى لوبيز قدرها 100 ألف درهم، ليكون بوسعه استخدامها لبناء كوخ على جزيرته أو شراء قارب، أو مجرد السفر إليها والعودة منها ببساطة.

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وتواصل Liv. ترسيخ مكانتها الرائدة بوصفها أسرع البنوك نمواً في الدولة، وتخطط لإطلاق المزيد من العروض الترويجية المجزية التي تحظى بإقبال واسع من العملاء وتحثهم على اتباع ممارسات مالية سليمة وتعزيز مدخراتهم.

وكانت حملة Liv. قد انطلقت في شهر أبريل الماضي وأتاحت للعملاء فرصة التأهل لدخول السحوبات ليكونوا بين المرشحين النهائيين من خلال جمع نقاط الولاء "ليفيون" عند قيامهم بالمعاملات اليومية والأمور الأخرى باستخدام التطبيق أو بطاقة الخصم المباشر، إضافة إلى الحفاظ على أرصدة مرتفعة في حساباتهم. وفي ضوء الشعبية الواسعة التي لاقتها هذه الحملة، قامت Liv. بتمديدها لشهر إضافي لغاية نهاية شهر سبتمبر، لتتيح لمزيد من العملاء الجدد والمحتملين فرصة التأهل للفوز. وتم اختيار 20 مرشحاً نهائياً للتنافس على الفوز بالجائزة، ليقع الاختيار في نهاية المطاف على بريندان لوبيز للفوز بالجائزة.

وتم تطوير حملة الجزيرة بناءً على آراء العملاء حول توفير فرصة ثمينة للفوز بجائزة استثنائية على غرار جزيرة خاصة، وهو امتياز لا يحظى به سوى القليل من الناس. وكانت الحملة الترويجية قد لاقت نجاحاً واسعاً، حيث تأهل اثنان من كل ثلاثة عملاء للسحب، وواصلوا المشاركة والاستفادة من مزايا Liv. العديدة التي تمتاز بسهولة الاستخدام لإجراء المعاملات المصرفية اليومية، والاطلاع في ذات الوقت على وتيرة إنفاقهم وأموالهم وإثراء أنماط حياتهم.