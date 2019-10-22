"طرق دبي" تستخدم تقنية ذكية لفحص إطارات الحافلات وكشف أعطالها

أعلنت هيئة الطرق المواصلات عن إطلاقها لمبادرة ذكية لفحص إطارات الحافلات "DOR "، بهدف تعزيز أمن وسلامة الحافلات على الطرق ورفع مستوى الأداء وتحسين الجودة باستخدام أفضل الممارسات الحديثة في مجال صيانة الحافلات.

قال عبد الله المازمي، مدير إدارة الصيانة والخدمات بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: إن تطوير وتحديث أساليب العمل المتعلقة بفحص وصيانة الحافلات يأتي في إطار حرص الهيئة على مواكبة اهتمام حكومة دبي الرشيدة في استخدام الأساليب المبتكرة في شتى مجالات العمل.

وأضاف: إن استخدام هذا النظام الذكي في عملية فحص وتقييم حالة الإطارات سيساهم في تقليل إلغاء الرحلات بسبب أعطال الحافلات على الطريق، تعزيز مدى سلامة الحافلات على الطرق، انخفاض معدل استهلاك الوقود عن طريق الحفاظ على ضغط الهواء المطلوب في الإطارات بشكل مستمر، وإطالة عمر الإطارات من خلال متابعة صلاحيتها وضغط الإطارات بشكل يومي، وأتمتة عملية التدقيق على الإطارات والذي سيؤدي إلى تقليل ساعات العمل المطلوبة لفحصها وإصلاحها، الأمر يضمن تحقيق رؤية الهيئة المتمثلة بـ "تنقل آمن وسهل للجميع"، حيث يعتبر قطاع الحافلات من أهم منظومات التنقل الجماعي في شبكة المواصلات في هيئة الطرق والمواصلات.

وأوضح المازمي، أنه يتم قيادة الحافلة مزودة بالجهاز الذكي الذي يسمح لأجهزة الاستشعار بقياس ضغط الهواء وعمق النقشة لجميع إطارات الحافلة، ومن خلال تحليل هذه البيانات عبر خوارزميات متخصصة يتم إنشاء تقرير شامل يوفر المعلومات المطلوبة المتعلقة بصلاحية الإطارات وإرساله عبر البريد الإلكتروني، وأن الجهاز يتحقق من صلاحية الإطارات خلال 20 ثانية فقط، حيث تظهر على الشاشة أمام السائق "وجه أخضر مبتسم" مما يعني صلاحية الحافلة للخروج لرحلتها، وفي حال العكس يظهر "وجه أحمر حزين" ليوجه بضرورة صيانة الإطارات، مشيراً إلى أنه تم تركيب الجهاز في محطة جبل علي، حيث لوحظ انخفاض أعطال الحافلات على الطريق بمعدل 58% من شهر مايو إلى نهاية يوليو الماضيين مقارنة بنفس الفترة العام الماضي 2018 ، مؤكداً أن هذه التقنية تدعم الغايات الاستراتيجية للهيئة "دبي الذكية"، و"استدامة الأصول"، وتميز هيئة الطرق والمواصلات"