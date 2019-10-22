الامارات | «صباح الخير» تقود خليجياً إلى المحكمة‎

شكرا لقرائتكم خبر عن «صباح الخير» تقود خليجياً إلى المحكمة‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة جنح الفجيرة نظر قضية خليجي متهم بإزعاج خليجية من الجنسية نفسها، عبر إرسال رسائل عبر برنامج «واتس آب» في أوقات مختلفة من اليوم، وأقر المتهم بإرسال رسائل «صباح الخير» ولم يتوقع أن تكون مزعجة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ عبر مركز الشرطة المختص، يفيد بإزعاج شخص للمجني عليها عبر تكرار إرسال رسائل إليها، ما أدى إلى إزعاجها، خصوصاً في أوقات نومها صباحاً، فيما أحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة بتهمة التسبب في ازعاج.

وبمواجهة هيئة المحكمة الخليجي بالتهمة المنسوبة إليه، قال إنه لم يكن يعلم أن المجني عليها ضمن المجموعة التي يرسل لها أدعية صباحية ومسائية، ورسائل تتضمن «صباح الخير» وغيرها من الرسائل العامة، التي كان يرسلها بشكل يومي لأصدقائه وأسرته.

Advertisements

وأشار إلى أن المجني عليها لم ترسل له أي شيء يدل على انزعاجها من رسائله حتى يمتنع عن إرسالها، مؤكداً أنه فوجئ بهذه الدعوى القضائية التي رفعتها ضده.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل الحكم في القضية إلى جلسة الأسبوع المقبل.

وأجّلت هيئة المحكمة الحكم في القضية لاستكمال الجلسات.