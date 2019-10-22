الامارات | حاكم الشارقة يوجه كهرباء الشارقة بإنارة منطقتي الحراي 1 و2 في خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يوجه كهرباء الشارقة بإنارة منطقتي الحراي 1 و2 في خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، هيئة كهرباء ومياه الشارقة بتنفيذ مشروع إنارة منطقة الحراي 1، 2 بمدينة خورفكان وبدأت الهيئة على الفور في تنفيذ المشروع وتركيب 280 عمود لإنارة المنطقة باستخدام مصابيح وكشافات وفق أفضل المواصفات العالمية بالإضافة إلى تمديد كايبلات بطول 10000 متر وتركيب عدد 6 صناديق إنارة 100 أمبير.

وثمن رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة الدكتور المهندس راشد الليم توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وحرص سموه على توصيل الخدمات لكافة المناطق في إمارة الشارقة والعمل على راحة ورفاهية المواطنين والمقيمين وتيسير الإجراءات.

وأشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة مستمرة في تنفيذ كافة مشروعات التطوير بمدينة خورفكان في كافة المناطق سواء في مشروعات الإنارة او تعديل الشبكات أو مشروعات المياه أو الغاز الطبيعي حيث تم الانتهاء من إضافة محول في محطة الزبارة 33 ك.ف ومحول في محطة اليرموك 33 ك .ف لتقوية الشبكة كما يجري حاليا تركيب محول إضافي في محطة الخبة 33 ك.ف وتم الإنتهاء المبدئي من توصيل خدمات الكهرباء والمياه والغاز للأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا التي سيتم افتتاحها قريباً كما تم انجاز خزان استراتيجي للمياه في منطقة حقل الوريعة بسعة مليون و351 ألف جالون يوميا. وكذك تم انجاز خزانيين استراتجيين لتخزين وقود الديزل في محطتي النحوه و شيص لتوليد الكهرباء. و الهيئة تعمل حاليا" في مشروع مد خط مياه من خورفكان الى شيص مع كافة متعلقاته الفنية من انابيب عالية الكفاءة و محطات ضخ و خزانات مياه كما تم الانتهاء من تشغيل محطتي ضخ المياه وخزانات سعة 2 مليون جالون يوميا في منطقتي اللؤلؤية والقادسية.

وأشار إلى أن الهيئة تعتمد على تنفيذ استراتيجية متكاملة في مشروعات الإنارة ذات جدوى اقتصادية وتحافظ على البيئة وتتضمن استراتيجية مشروعات الإنارة ، استبدال الكشافات والمصابيح التقليدية بأخرى موفرة للطاقة في عدد من مناطق إمارة الشارقة لتوفير الراحة والأمان وأفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين ومراعاة الشكل الجمالي في اختيار الأعمدة والكشافات والفوانيس المستخدمة وتوافقها مع سياسة الهيئة في توفير الطاقة والحفاظ على البيئة.

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وأوضح أن مشروعات الإنارة التي تنفذها الهيئة في كافة المناطق يأتي في إطار سعي الهيئة لتحقيق رؤيتها بضمان التنمية المستدامة وتماشياً مع سياستها وخطتها الاستراتيجية من خلال مشاريع ومبادرات واضحة تكون نموذجاً يحتذى به في تبني العديد من المبادرات المتميزة في مجالات تقليل التأثيرات البيئية وترشيد الطاقة في مختلف المشاريع والخدمات التي تقدمها.

وأكد أن الهيئة تعمل على سرعة تنفيذ توجيهات صاحب السمو باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بإنارة المناطق المختلفة في إمارة الشارقة وفق جدول زمني محدد مشيراً إلى أن خطة الهيئة تتضمن الشراكة الاستراتيجة مع الشركات المحلية والعالمية لتنفيذ مشروعات الانارة في مختلف المناطق وذلك حرصاً من الهيئة على تطبيق أفضل النظم العالمية في مجال إنارة الشوارع من خلال تركيب مصابيح حديثة ومتطورة في أعمدة الإنارة بحيث تتناسب مع حالة التطوير التي تشهدها إمارة الشارقة في كافة مناطقها إضافة إلى تنفيذ دراسات لاستخدام الطاقة الشمسية في إنارة بعض الشوارع بالشارقة.

وآوضح رئيس المجلس البلدي بخورفكان الدكتور راشد خميس عبيد ان مشروعات الانارة التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه الشارقة في مناطق مدينة خورفكان المختلفة تحقق السعادة وتوفر الأمن والسلامة لسكان المدينة ورفع أسمى آيات الشكر الى مقام صاحب السمو حاكم الشارقة على مكرمات سموه المختلفة وأياديه البيضاء التي تشمل كافة المواطنين والمقيمين

ومن جانبه أكد مدير إدارة خورفكان المهندس أحمد الملا أن جميع المشروعات التي يتم تنفيذها في مدينة خورفكان تتم وفق خطة استراتيجية متكاملة وجدول زمني محدد وفق لدراسات مستفيضة لكافة المناطق واحتياجاتها ويحجرى العمل حاليا بمشروع إنارة الطرق الداخلية في منطقة الحراي ( 1 + 2 )، وهي منطقة سكنية جديدة يقطنها المواطنون، وتم عمل الدراسة اللازمة لإنارة المنطقة وتبين أنها تحتاج إلى عدد 280 عمود بارتفاع 8 متر وعدد 280 قاعدة ) 0.6 x 0.6 x 1.2 ) متر. و عدد 280 فوانيس ( LED ) وكوابل ألومنيوم (x 4C 25 mm ) 10000 متر وعدد 6 صناديق إنارة 100 أمبير وسيتم الإنتهاء من المشروع بالكامل خلال فترة زمنية قصيرة لتحقيق الاستفادة للسكان وتوفير الأمن والسلامه لسكان المنطقة.