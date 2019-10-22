كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تحذيرات من طريقة جديدة للاحتيال عبر الإنترنت في الإمارات

قال مسؤول إن بعض المحتالين يستفزون الآخرين لإهانتهم على وسائل التواصل الاجتماعي قبل ابتزازهم مقابل المال من أجل عدم رفع قضية جرائم إلكترونية.

وقال المدعي العام الرئيسي الدكتور خالد علي الجنيبي من النيابة العامة في دبي إن هذا الشكل الجديد من الابتزاز على الإنترنت قد لوحظ محليًا وخاصة على Twitter و WhatsApp.

وقال الجنيبي خلال جلسة في مجلس الراشدية في دبي الأسبوع الماضي: “لاحظنا أن بعض الأشخاص يحققون أرباحًا من الإهانات عبر الإنترنت بجعل الضحية يهينهم ثم يتم ابتزازه للحصول على تعويض من أجل عدم رفع دعوى”.

وأضاف: “يجب أن يحرص الناس على الانتباه لهذه الطريقة وألا يهينوا الآخرين على الإنترنت لأنها جريمة يعاقب عليها القانون”.

وقال إن معظم الضحايا كانوا شبابًا أو أشخاصًا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا ولا يعرفون عن جرائم الجرائم الإلكترونية، بحسب غلف نيوز.

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وأضاف الجنيبي: “يعتقد الكثير من الناس أن الإهانات البسيطة ليست جريمة على الإنترنت ولكنها كذلك. يجب على الآباء تثقيف أطفالهم حول المخاطر على وسائل التواصل الاجتماعي، وكيفية استخدامها وكيفية التحكم في منشوراتهم وتعليقاتهم على الإنترنت”.

ووفقًا للمادة 20 من قانون الجرائم الإلكترونية بدولة الإمارات، يمكن أن يُسجن كل من يطلق الإهانات أو الاتهامات على وسائل التواصل الاجتماعي ما بين 250.000 درهم إلى 500000 درهم.

وأضاف: “في المحاكم، كانت هناك حالات كثيرة لأشخاص أهانوا الآخرين بكلمة واحدة وانتهى بهم المطاف إما خلف القضبان أو دفعوا 500000 درهم. وتحولت حياتهم إلى كابوس بسبب إهانة واحدة على وسائل التواصل الاجتماعي”.