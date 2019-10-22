كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن خدمة جديدة منخفضة التكلفة لتحويل الأموال في الإمارات

تتوسع خدمة TransferWise، وهي خدمة تحويل الأموال عبر الإنترنت العالمية منخفضة التكلفة التي تأسست في المملكة المتحدة، إلى الشرق الأوسط بعد حصولها على ترخيص من هيئة تنظيم سوق الخدمات المالية في أبوظبي للعمل في الإمارات.

وتتوقع الشركة، التي يستخدمها 6 ملايين عميل من جميع أنحاء العالم، تقديم أول منتج لها في الإمارات العام المقبل وفقًا للشركة.

وأرسل سكان دولة الإمارات 169.2 مليار درهم العام الماضي، وفقاً للتقرير السنوي للبنك المركزي لعام 2018. وبلغ إجمالي التحويلات العالمية 689 مليار دولار (2.5 تريليون درهم) في عام 2018، وفقاً لأرقام البنك الدولي.

وانخفض متوسط ​​تكلفة تحويل الأموال من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في السنوات الخمس الماضية إلى ما يقرب من 7 في المائة من حوالي 8 في المائة في عام 2014. ومع ذلك، زادت النسبة المئوية قليلاً في الربع الثاني من هذا العام ولا تزال باهظة الثمن بنسبة 6.91 في المائة، وفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في يونيو حول أسعار التحويلات.

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خدمة TransferWise وغيرها من الخدمات منخفضة التكلفة في مهمة للسماح بدفع الأموال عبر الحدود بشكل أسرع وأرخص. وفي دولة الإمارات تحاول شركات FinTech أيضًا التنافس مع البنوك ومكاتب الصرافة، لكنها واجهت بعض العقبات التنظيمية.

سيكون موقع الشركة هو مكتبها العالمي الثالث عشر. وتم ترخيص شركة TransferWise كمزود للخدمات المالية من قبل ADGM، والتي تم فتحها أمام شركات FinTech جديدة في الأشهر الأخيرة.

وتتوفر TransferWise، التي تأسست عام 2011، بـ 49 عملة وأكثر من 1600 مسار عملة. وتدعي أنها أرخص ثماني مرات من البنوك في أكبر أسواقها، مما يوفر للمحولين مليار دولار في السنة بالمقارنة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.