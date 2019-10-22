كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هل يتفوق طواف الإمارات على فرنسا في الدراجات؟

يأمل حدث سباق الدراجات الإماراتي للعام المقبل في تخطي حدثي تور دو فرانس وجيرو ديتاليا الأكثر شهرة، وفقًا لما قاله عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.

وأعلن المنظمون في مؤتمر صحفي عقد في دبي يوم الإثنين، أن الحدث الذي يتألف من سبع مراحل، والذي سيعقد في كل إمارة في الإمارات، من المقرر عقده في الفترة ما بين 23 و 27 فبراير من العام المقبل.

ويمثل هذا الحدث النسخة الثانية من جولة الإمارات، التي ولدت من اندماج بين فعاليات جولة أبو ظبي وجولة دبي. وسيكون هذا أيضًا الحدث الثالث في تقويم UCI WorldTour، وهو واحد من اثنين فقط من المقرر عقدهما في آسيا جنبًا إلى جنب إلى حدث في Guangxi الصين.

يقام الحدثان الأبرز في Tour de France و Giro D’Italia من 27 يونيو و 19 يوليو و 9 إلى 31 مايو على التوالي.

وقال العوضي يوم الإثنين “نأمل أن نتفوق على هذه الجولات. نريد أن نحقق نجاحاً موازيا لنجاحهم.”

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وأضاف العوضي أنه يعتقد أن دولة الإمارات اكتسبت مكانها على خريطة الدراجات العالمية بعد توحيد جولتي أبوظبي ودبي.

وقال “إن نفس المتسابقين [الدوليين] يشاركون في جولة الإمارات. نحن في وضع متميز على مستوى العالم.”

وعلى الرغم من أن المسؤولين لم يعطوا أرقامًا حول التأثير الاقتصادي المحتمل لجولة الإمارات، إلا أن فابريزيو داميكو، مدير فرع الإمارات للألعاب الرياضية والفعاليات – الذي يتشارك مع المجالس الرياضية لتنظيم الحدث – قال إن الفوائد ستكون “كبيرة”.

وقال لصحيفة أرابيان بيزنس “بدأ [التأثير الاقتصادي] لجولة الإمارات في عام 2014 عندما بدأنا الإصدار الأول من جولة دبي، ثم في السنوات التالية مع جولة أبوظبي. ونتوقع العديد من الفوائد وراء ذلك، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات من الجانب الحكومي لزيادة عدد مسارات الدراجات في جميع أنحاء الإمارات.”

وفي حين لم يتم بعد الكشف عن تفاصيل المسار الكامل لجولة الإمارات، من المتوقع أن تغطي الدورة أكثر من 1000 كيلومتر في جميع الإمارات السبع، مع زيادة المسار بأكثر من 4500 متر.