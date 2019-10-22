كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| جولة في موقع بناء معرض إكسبو دبي 2020

بدأت أعمال البناء في موقع معرض إكسبو دبي 2020 تتسارع مع بداية العد العكسي قبل عام على انطلاق المعرض الأضخم من نوعه في العالم.

ويجري رفع قبة الوصل بلازا وهي قلب موقع إكسبو 2020، وهي كبيرة بما يكفي لطائرتين من طراز A380 من الداخل. وتم تعيين المبنى ليكون أحد أكثر المباني شهرة في دبي.

وبعد معرض Expo2020، سيكون المبنى بمثابة مركز مستقبلي في الإمارة، وسيشتمل فندق الوصل بلازا على العديد من المطاعم والنوافير والحدائق في الداخل وسيغطيه تعريشة شفافة طولها 67 متراً وقطرها 130 متر.

ويقع جناح الاستدامة على مسافة قريبة. وسيتم الانتهاء منه بحلول نهاية هذا العام وسيبدأ في تجهيزه للأجنحة طوال بداية عام 2020. اسم هذا الجناح هو Terra وسيكون مقرًا لغابة داخلية. الهدف من هذا الجناح هو تذكير الناس بأنه لم يفت الأوان بعد لإنقاذ العالم.

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وإذا نظرت عن كثب، ستلاحظ أن جناح الإمارات سيكون على شكل صقر، وسيشكل نقطة جذب رئيسية في Expo 2020 Dubai. وسيكي الجناح تاريخ الأمة كمركز عالمي متصل، ورؤية قادتها لإنشاء مجتمع سلمي وتقدمي، بحسب غلف نيوز.