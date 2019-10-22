الامارات | المستندات المطلوبة للتصريح باستيراد القطط من الخارج

شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة للتصريح باستيراد القطط من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة التغير المناخي والبيئة المستندات المطلوبة لإصدار تصريح إلكتروني لمقيم بالدولة بالموافقة على استيراد حيوانات الرفقة وهي القطط والكلاب من خارج الدولة.

وأشارت الوزارة على موقعها الإلكتروني الى أن تلك المستندات تتمثل في صورة من جواز سفر الحيوان أو شهادة التحصينات، ونسخة من الشهادة الصحية الصادرة من وزارة التغير المناخي والبيئة قبل الخروج.

وذكرت أنه للإفراج عن تلك الحيوانات يتطلب وجود دفتر التطعيمات، وأذن الاستيراد أو بطاقة عودة لحيوانات الرفقة المقيمة، وأصل شهادة صحية بيطرية موثقة صادرة من جهة معتمدة ورسمية، والبيان الجمركي أو بوليصة الشحن، واصل تحليل الدم لقياس مستوى المناعة لمرض السعار من الدول المطلوب منها وفقا للقرار المنظم لذلك.

ولفتت إلى صلاحية إذن الاستيراد 30 يوماً، مؤكدة ضرورة إستيفاء كافة الفحوص المخبرية والتحصينات والعلاجات المطلوبة.