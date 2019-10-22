دبي (الاتحاد) تشير البيانات التي تصدرها جمعية بيت الخير تباعاً، بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيسها، أن الأيتام كانوا وما زالوا في مقدمة الفئات المستهدفة حتى الآن، حيث بلغ ما أنفقته الجمعية لدعم الأيتام المواطنين المسجلين فيها خلال السنوات العشر الأخيرة فقط 132.633.297 درهماً، ضمن عطائها الذي تجاوز عبر 30 عاماً ما قيمته ملياران و173 مليون درهم، منها مليار و540 مليون درهم، أنفقت خلال السنوات العشر الأخيرة فقط.

وتدعم الجمعية اليتيم الذكر حتى يتخرج ويدخل سوق العمل، واليتيمة الأنثى حتى تتزوج أو تحصل على وظيفة تكفيها، وتقوم برعاية الأيتام ضمن أسرهم، ليحظوا بالأمان والاستقرار المجتمعي، وذلك من خلال مشروع رعاية وكفالة الأيتام، وتوفر لهم دعماً إضافياً في المناسبات والأعياد، وتشجع الأيتام المتفوقين، وقد أنشأت صندوقاً للأيتام، لتوفير الاحتياجات المختلفة التي من شأنها دعم وتثقيف وترفيه الأيتام، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وانتمائهم لمجتمعهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 132 مليون درهم أنفقتها «بيت الخير» على الأيتام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.