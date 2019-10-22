أبوظبي (وام) أكد تانماي باكشي أصغر خبير ذكاء اصطناعي في العالم، وعضو فريق «آي بي إم» للذكاء الاصطناعي أن إنشاء «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» خطوة بالغة الأهمية من جانب دولة الإمارات وتعكس الدأب على الاستثمار في هذا المجال وتقنياته المختلفة.

وقال: إن دور الإمارات لتعزيز الذكاء الاصطناعي مميز ومحدد بشكل جيد، فالهدف هو إتاحة الفرصة للشباب للوصول إلى الموارد والتكنولوجيا المتقدمة.

وأشاد بإنشاء دولة الإمارات وزارة للذكاء الاصطناعي وتبني استراتيجية وطنية للابتكار والسعي لترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باكشي: «محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» ملهمة للعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.