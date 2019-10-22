حمدان بن زايد يزور عبدالعزيز حسين أحمد

أبوظبي (وام) زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، المواطن عبدالعزيز حسين أحمد، وذلك بمنزله في أبوظبي.

ورحب المواطن عبدالعزيز حسين بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، معرباً عن سعادته وأفراد أسرته بزيارة سموه الكريمة وتشريفه لهم، وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات الحميمة التي تربط القيادة الحكيمة بالمواطنين، ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها وحرصها على متابعة شؤون حياتهم وتلمس احتياجاتهم، سائلين الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا، ويديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.

رافق سموه خلال الزيارة، الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وأحمد مطر الظاهري، مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسلطان بن حضيرم الكتبي، وخديم عبدالله الدرعي.

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