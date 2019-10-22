«تنمية المجتمع» تنتهي من دراسة حول القروض و«المديونية»

ناصر الجابري (أبوظبي)

أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة المجتمع في أبوظبي، أن الدائرة انتهت من تنفيذ دراسة شاملة حول أسباب التوجه نحو القروض والمديونية التي تواجه البعض، حيث تتضمن الدراسة العوامل المؤدية إليها ومدى الحاجة لها والفئة العمرية الأكثر لجوءاً للمديونية، بما يسهم في تحديد نظرة متكاملة تدعم السياسات الحكومية المستقبلية بشأنها، بوجود البيانات الإحصائية التي تم جمعها خلال الفترة الماضية.

وأشار معاليه في تصريح لـ «الاتحاد» إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن نتائج الدراسة والتي عرفت المسببات والعوامل المؤثرة في موضوع القروض والمديونية، وبناء عليها ستعمل الدائرة على معالجتها بالتعاون مع الجهات المعنية سواء كانت عبر النظر في السياسات المتعلقة في الموضوع، أو مراجعة نسب اقتطاع القروض من إجمالي الدخل وغيرها من الخطوات، حيث ستدعم هذه الجهود المبذولة في تقليل نسب المواطنين المتعثرين مالياً، وذلك لتحقيق رؤية الدائرة ومحاورها الاستراتيجية الداعمة لتوفير الحياة الكريمة.

ولفت معاليه إلى أنه انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق سبل الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين تعمل إمارة أبوظبي دائماً على حماية وتفعيل ودعم أفراد المجتمع، عبر التعرف أكثر على نمط حياتهم، والخصائص الفردية والاجتماعية لديهم، وكيفية تأثرهم بالمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، ما يسهم في رفد الدائرة بالمعلومات اللازمة، كما تعمل الدائرة على استشراف مستقبل القطاع الاجتماعي، عبر مجموعة من الأدوات البحثية العلمية، والتي تمكنها من وضع الأطر القانونية اللازمة، إضافة إلى بحث الحلول المناسبة مع كافة الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بالاستفادة من البيانات الدقيقة.

وثمن معاليه توجيهات القيادة الرشيدة والمتابعة المستمرة التي توليها نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والسعي نحو مواصلة الدولة للريادة في مختلف ميادين التنافسية العالمية، والرؤية الثاقبة الحكيمة حول ضرورة تكاتف الجهات المختصة للنظر في التحديات، وتحويلها إلى فرص للنجاح والعمل المشترك لتلبية المستلزمات والاحتياجات، وهو ما يتم تجسيده عبر تكاتف الجهات المعنية لتحقيق الغايات والمستهدفات الحكومية.

ولفت معاليه إلى أن الدراسات والاستطلاعات التي تقوم بها الدائرة، تسلط الضوء على القطاعات ذات الارتباط بالمواطن، حيث تسهم هذه الدراسات في التقرب عن كثب من كافة الجوانب المعيشية للأسرة المواطنة، وهو ما يأتي تفعيلاً لدور الدائرة بهدف توفير معلومات وإحصاءات دقيقة تسهم في بناء مجتمع مزدهر وتكون مرجعاً لمتخذي القرار، كما تساعد على رسم صورة واضحة عن الحياة اليومية للقطاعات المختلفة في أبوظبي، ليستطيع سكان الإمارة تفهم حقيقة جودة حياتهم ودعم الجهود الرامية إلى تطوير المجتمع وحمايته.

الدراسات الاستقصائية

شدد معالي مغير الخييلي على أن القطاع الاجتماعي يواصل مساعيه الحثيثة نحو إرساء الأسس اللازمة نحو صنع السياسات التي تعزز من دور القطاع الاجتماعي، وصولاً إلى حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع، وهو ما سيتعزز عبر مجموعة من الدراسات الاستقصائية والأبحاث والمسوحات الاجتماعية التي ستعمل على تزويد صناع القرار بالنتائج الدقيقة التي تسهم في تنمية القطاعات كافة.