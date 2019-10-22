طوكيو (وام) نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إلى العاصمة اليابانية طوكيو، للمشاركة في حفل تنصيب الإمبراطور الياباني الجديد ناروهيتو، المقرر إقامته في القصر الإمبراطوري اليوم، وذلك تلبية لدعوة رسمية من الحكومة اليابانية.

ويشارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان في هذه المناسبة إلى جانب ممثلي 195 دولة من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين وممثلي المنظمات الدولية، وحوالي 2500 من كبار الشخصيات المحلية والأجنبية الذين تمت دعوتهم للحفل.

ويرافق سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة المبعوث الخاص إلى اليابان، ومعالي حمد مبارك الشامسي أمين عام المجلس الأعلى للبترول، وجبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، واللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نيابة عن رئيس الدولة.. هزاع بن زايد يشارك في حفل تنصيب إمبراطور اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.