«الوطنية للرصد»: هزة أرضية بقوة 5.1 جنوب إيران

محمد صلاح (رأس الخيمة)

شعر سكان في إمارة رأس الخيمة أمس بهزة أرضية، بحسب المركز الوطني للأرصاد، الذي أكد أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز سجلت زلزالاً بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر جنوب إيران في الساعة في الساعة 2.58 ظهراً حسب التوقيت المحلي للدولة، فيما تراوحت شدة الزلزال الذي شعر به قاطنو المناطق الشمالية في الدولة بين 4,3 درجات حسب قرب المناطق من مركز الزلزال الرئيسي.

وأكد المركز أن الهزة استمرت أقل من 10 ثوان ولم ينتج عنها أي خسائر، وأكد عدد من الأهالي القاطنين في المناطق الجبلية في إمارة رأس الخيمة، مثل شعم والجير أنهم شعروا بهزة أرضية وقت الظهيرة، مشيرين إلى أن الهزة لم تستمر طويلاً وشعر بها غالبية السكان في المناطق الجبلية.

وقال عبدالله محمد يقطن أحد الأبراج السكنية في منطقة الكورنيش: إنه وجميع أفراد أسرته شعروا بالهزة، مشيراً إلى أن الكثير من قاطني الأبراج المجاورة شعروا بها.

وقال سعيد محمد: أقطن في الطابق العاشر بإحدى البنايات، وشعرت بهزة قوية بعد خروجي من المصعد مباشرة وهو ما شعر به عدد كبير من القاطنين في المبنى.