تجميل وتطوير «دوارات» في الشهامة

أبوظبي (الاتحاد) أنجز مركز البلدية الفرعي في الشهامة ببلدية مدينة أبوظبي‏ تجميل الدوارين الرابطين بين الشهامة القديمة والجديدة ، كما انتهت البلدية من تنفيذ أعمال تجميلية جديدة في مناطق متفرقة ضمن نطاق مركز بلدية الشهامة، من بينها إعادة تأهيل ممرات حديقة الشهامة رقم 1، وإعادة تأهيل ممرات حديقة الشهامة رقم 2، وذلك بهدف إضفاء لمسة جمالية عليها وإدخال السعادة على مرتاديها ومستخدمي الطرق في تلك المناطق.وتقوم البلدية حالياً بتجميل الجزيرة الوسطية والدوار المقابل للسوق الأخضر في منطقة الشهامة القديمة لتتماشى مع تجميل الدوارين الرابطين بين الشهامة القديمة والجديدة.كما تعمل البلدية على تجميل دوار الرحبة مقابل مخفر الشرطة، والذي من المتوقع الانتهاء من أعماله مع نهاية أكتوبر الجاري، وتنفيذ مضمار للجري حول سور حديقة الرحبة، حيث يتوقع الانتهاء من أعماله مع نهاية نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى أنه يجري حالياً إعداد مقترح لتنفيذ مضمار للجري حول سور حديقة الباهية.

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