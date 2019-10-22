«مساندة» تبدأ تشييد روضتين في العين

أبوظبي (الاتحاد)

باشرت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، إنشاء روضتي أطفال تمثلان المجموعة الثالثة من المرحلة الثامنة ضمن برنامج مدارس المستقبل في منطقتي زاخر والمقام بمدينة العين، وذلك بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة.

وأشارت «مساندة» إلى أنها تُشيد الروضتين على مساحة بناء إجمالية تبلغ 12.4 ألف متر مربع، بتكلفة 85.5 مليون درهم، مؤكدة مراعاة متطلبات الاستدامة البيئية، والمحافظة على موارد الطاقة المتعددة.

وأفادت الشركة بأن تنفيذها للمشروعين يأتي في إطار الحرص على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نحو تنفيذ المشاريع التي تسهم في توفير مرافق تتلاءم مع المستوى التعليمي المتطور المقدم في الإمارة، وتوفير البيئة المحفزة للأطفال والطلاب لإطلاق طاقاتهم وقدراتهم مع التركيز على الاستثمار في أجيال المستقبل كونهم العنصر الأهم لمواصلة التطور والتقدم في مختلف المجالات.

وذكرت أن الروضتين تم تصميمهما وفقاً لمعايير نظام استدامة بدرجة لؤلؤتين للمباني المستدامة والمصنفة من دائرة التخطيط العمراني والبلديات، والتي تسهم في رفع كفاءة الاستخدام، كذلك تم التأكيد على الالتزام بمطابقة جميع المواد والمعدات والأجهزة المستخدمة لأحدث مواصفات الاستدامة.

ولفتت إلى أن فرق العمل من مهندسين واستشاريين وعمال يبذلون قصارى جهدهم بكل تفان وإخلاص بالعمل على مدار الساعة لإنجاز كافة أعمال المشروعين في وقت قياسي لن يتجاوز الـ 10 أشهر وفق الخطة الموضوعة والمعتمدة للتنفيذ والإنجاز في الوقت المقرر لتسليم المشروعين في شهر فبراير من العام المقبل 2020 مع الالتزام بأرقى المواصفات والمعايير العالمية.

وأوضحت «مساندة» أنها تُشيّد روضة أطفال منطقة زاخر بمدينة العين التي تأتي ضمن برنامج مدارس المستقبل المرحلة الثامنة المجموعة الثالثة بتكلفة تبلغ 43.4 مليون درهم، على مساحة قدرها 6.2 ألف متر مربع، وتتكون من مبنى يتضمن طابقاً أرضياً يحتوي على 18 فصلاً دراسياً، وتتسع لـ 360 طفلاً وطفلة، بالإضافة إلى بهو لاستراحة الطلاب، ومكاتب الجهازين الإداري والتعليمي، ومساحات للألعاب ومسطحات خضراء، إلى جانب مواقف للسيارات والحافلات.

وتبلغ مساحة الروضة الثانية في منطقة المقام 6.2 ألف متر مربع بتكلفة تقارب 42.1 مليون درهم، وتتكون من طابق أرضي يحتوي على 18 فصلاً دراسياً، وتتسع لـ 360 طفلاً وطفلة، بالإضافة إلى مبنى الإدارة، وبهو لاستراحة الطلاب، ومكاتب المدرسين، ومساحات لعب خارجية، ومسطحات خضراء، ومواقف للسيارات.

وتعتزم الشركة تزويد الروضتين بأحدث الأنظمة الكهروميكانيكية من تكييف هواء وأنظمة مكافحة حريق، وغيرها بما يتوافق مع دليل التصميم ومتطلبات دائرة التعليم والمعرفة، وبما يتوافق أيضاً مع اللوائح ومتطلبات الهيئات الحكومية، إلى جانب مراعاة التقيد بالمعايير القياسية المتبعة عالمياً.