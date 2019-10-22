«معكم لحياة نشطة».. يكافح السمنة

دبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع برنامج «معكم - لحياة نشطة» بهدف تشجيع موظفيها وأفراد المجتمع فوق سن 18 على ممارسة النشاط البدني بجميع أنواعه لمدة 30 دقيقة في 5 أيام بالأسبوع، وإدراجها ضمن روتينهم اليومي، بالإضافة إلى تبني أساليب وأنماط حياة صحية بسيطة في حياتهم اليومية. وذلك، في إطار برامجها التوعوية لخفض معدل السمنة في دولة الإمارات وفق الأجندة الوطنية 2021.

وينطلق البرنامج الذي يستمر لمدة شهرين من أكتوبر إلى ديسمبر، من ديوان الوزارة بدبي، ويتضمن في الأسبوع الأول فعالية المشي اليومي في 5 أيام عمل بمشاركة القيادات في الوزارة، مع تقديم فحوصات طبية مجانية واستشارات توعوية ونصائح لاختيار الأدوات الرياضية المناسبة، واستبيان عن أنواع الرياضات المفضلة للموظفين حسب حالتهم الصحية، وتمكين الموظفين من ممارسة العديد من أنواع الأنشطة الرياضية في المنزل.

ويشمل الأسبوع الثاني إطلاق «تحدي المشي» والذي سيتضمن تحديا للمشي مدته شهران، يشارك فيه الموظفون ضمن مجموعات، كما سيتم توزيع صناديق تحتوي على معدات رياضية على الموظفين لمساعدتهم على ممارسة التمارين المكتبية، وتوزيع الفواكه وعبوات المياه. فيما يشهد الأسبوع الثالث مسابقة للبحث عن شعار البرنامج «معكم لحياة نشطة» وعرضها على وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم «# معكم لحياة نشطة. وتهدف المسابقة إلى تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني.

بينما تم تخصيص الأسبوع الرابع لعقد جلسات خاصة برياضة البيلاتس مع المدربة الإماراتية علياء الشامسي. بالتزامن تنطلق الفعاليات المجتمعية في 3 مواقع تشهد إقبالاً اعتيادياً من أفراد المجتمع وهي كورنيش القواسم في رأس الخيمة، ومول 06 في الشارقة، والحديقة الرياضية في عجمان.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية أن الهدف من برنامج «معكم لحياة نشطة» هو نشر الوعي بأهمية المشي والنشاط البدني في تمكين الموظفين وأفراد المجتمع من إجراء تغييرات إيجابية تسهم في المحافظة على الصحة، مشيراً إلى أن الأنشطة الصحية البدنية للموظفين تسهم في الوقاية من الأمراض وتحفيز طاقاتهم الإيجابية ونشر السعادة.

وقال: إن برنامج «معكم لحياة نشطة» يندرج في إطار البرامج الصحية التوعوية التي تنفذها الوزارة لمكافحة السمنة وما تسببه من مشاكل صحية وأمراض مزمنة، تشكل عبئاً صحياً ونفسياً واقتصادياً على الأفراد والمجتمعات».