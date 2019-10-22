«الصحة» تكرم 49 مؤسسة صديقة للطفل

دبي (الاتحاد)

كرمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 49 مؤسسة صحية في الدولة حاصلة على اللقب العالمي «صديقة للطفل» المعتمد من قبل منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف، وذلك في الحفل الذي نظمته في فندق روضة البستان بدبي، بحضور الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الزميل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، والدكتورة عائشة سهيل مدير إدارة مراكز الرعاية الصحية الأولية، والدكتورة عصمت قاسم رئيس قسم رعاية الأمومة والطفولة، وممثلين من الجهات الصحية الحكومية والخاصة، وموظفي الإدارات والأقسام المعنية بالوزارة.

وتعتبر وزارة الصحة ووقاية المجتمع الممثل الرسمي مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف في اعتماد المؤسسات الصحية التي تحصل على اللقب العالمي، وذلك من خلال التقييم الخارجي الذي يتم من قبل المقيّمين الوطنيين.

وقد أثمرت هذه الجهود عن حصول 18 مستشفى حكومياً في كل من إمارتي أبوظبي ودبي والإمارات الشمالية، و3 مستشفيات ضمن القطاع الخاص، 28 مركز رعاية صحيا أوليا تابعا لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، في كل من الشارقة ودبي، وأخرى تابعة لهيئة الصحة بدبي.

وهنأ الدكتور حسين الرند المؤسسات الصحية الفائزة باللقب العالمي «صديقة للطفل» وقال: إن دولة الإمارات أولت اهتماماً خاصاً بصحة المرأة والطفل في كافة الخطط والاستراتيجيات، ولذلك تبنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سياسات وخططا طموحة من خلال تطبيق العديد من البرامج والمبادرات الصحية الوطنية التي تخص رعاية وتغذية الأطفال».