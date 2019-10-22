شرطة أبوظبي توعي بـ «السكتة الدماغية»

أبوظبي (الاتحاد) نفذت مديرية شرطة المناطق الخارجية في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي برنامجاً توعوياً لمنتسبي مديرية شرطة المناطق الخارجية ومراكز الشرطة التابعة لها عن السكتة الدماغية.

وركزت التوعية التي قدمها فريق طبي من مركز أمانة هلث كير للرعاية الصحية على التعريف بأعراض السكتة الدماغية وطرق التعامل مع المريض وإعادة تأهيله، والاهتمام بالممارسات والسلوكيات الصحية وإتباع النظام الغذائي السليم. وأكد العقيد جمعة سالم الكعبي مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية أهمية رفع مستوى الثقافة الصحية لدى أفراد المجتمع وحثهم على إجراء الفحوصات الدورية والتأكد من معدلات مستوى الكوليسترول في الدم وتخثرات الدم وارتفاع مستوى ضغط الدم.

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