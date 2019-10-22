«عُزلتك توجعنا» للتوعية بمرض الصدفية

دبي (الاتحاد) تنظم شعبة الأمراض الجلدية بجمعية الإمارات الطبية حملة إعلامية للتوعية بهذا المرض تحت شعار «عُزلتك توچعنا»، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لمرض الصدفية الذي يوافق 29 أكتوبر الجاري.

ويتمثل هدف الحملة في عدم الاستسلام للمرض لأن ذلك يعني تقييد حركة المريض، حيث إن نشر الوعي يُعد عاملاً مساعداً مهماً.

وتشير الأرقام إلى أن شخصاً من بين كل 50 شخصاً حول العالم (نحو 125 مليون شخص) يعانون من هذا المرض وهو من أكثر الأمراض الجلدية الناجمة عن اضطرابات المناعة الذاتية شيوعاً.

وتكمن أهمية حملة التوعية هذه في أنه كلما زاد وعي الأشخاص الذين يتفهمون ما يعانيه مريض الصدفية زادت إمكانية الشفاء.

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