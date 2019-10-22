«الإسعاف الوطني» يعزز شراكته مع خدمات سنغافورة الصحية

أبوظبي (الاتحاد) استقبل الإسعاف الوطني مؤخراً في مقره الرئيس بأبوظبي الدكتور ليو نان ممثل خدمات سنغافورة الصحية وعضو الهيئة الأكاديمية في كلية ديوك الطبية للدراسات العليا التابعة لجامعة سنغافورة الوطنية، ومعهد سنغافورة للأبحاث والخدمات الطبية، وجاء الاجتماع في إطار سعي الإسعاف الوطني المستمر للتميز والتزامه بتطوير تقديمه للخدمة وفق أعلى المعايير العالمية، وناقش تطوير سبل التعاون المشترك بين الطرفين وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في مجالات الأبحاث والتطوير الطبي.

كما اشتمل اللقاء على جولة في مقر الإسعاف الوطني اطلع فيها الدكتور ليو نان على غرفة العمليات والأنظمة الذكية المستخدمة في إدارة البلاغات والموارد الإسعافية وقسم الخدمات الطبية بما يشمل البحوث والتطوير الطبي والحوكمة الطبية والتدقيق الطبي وقسم التعليم والتدريب الطبي.

وأكّد أحمد صالح الهاجري الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني حرصه على مواصلة مد جسور التعاون والتبادل البحثي مع الخبراء المحليين والدوليين وعقد شراكات مبتكرة لتقديم أفضل خدمات إسعافية في الدولة، مشيراً إلى استفادة الإسعاف الوطني من تجارب وخبرات سنغافورة في الخدمات الطبية ما قبل المستشفى.

ومن جانبه، أشاد الدكتور ليو نان بنظام إدارة عمليات الإسعاف الوطني والأنظمة التقنية المستخدمة في تقديم خدمات الإسعاف، وثمّن الجهود التي يبذلها الإسعاف الوطني في مجالات الأبحاث والدراسات الطبية ومساهمتها في تطوير الخدمة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من تجربة الإمارات في خدمات الرعاية الإسعافية الطارئة.

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