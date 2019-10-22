الامارات | «طرق دبي» تكشف أعطال إطارات الحافلات بتقنية ذكية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق المواصلات في دبي، إطلاق مبادرة ذكية لفحص إطارات الحافلات، بهدف تعزيز أمن وسلامة الحافلات على الطرق، ورفع مستوى الأداء وتحسين الجودة باستخدام أفضل الممارسات الحديثة في مجال صيانة الحافلات.
قال مدير إدارة الصيانة والخدمات بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، عبدالله المازمي، إن تطوير وتحديث أساليب العمل المتعلقة بفحص وصيانة الحافلات يأتي في إطار حرص الهيئة على مواكبة اهتمام حكومة دبي في استخدام الأساليب المبتكرة في مجالات العمل كافة.
وأضاف أن استخدام النظام الذكي في فحص وتقييم حالة الإطارات يسهم في تقليل إلغاء الرحلات، بسبب أعطال الحافلات على الطريق، وتعزيز مدى سلامة الحافلات، والحفاظ على ضغط الهواء المطلوب في الإطارات بشكل مستمر، وإطالة عمر الإطارات من خلال متابعة صلاحيتها، وتقليل ساعات العمل المطلوبة لفحص الإطارات وإصلاحها، لافتاً إلى أن قطاع الحافلات يعتبر من أهم منظومات التنقل الجماعي في شبكة المواصلات في الهيئة.
وأوضح المازمي، أنه تتم قيادة الحافلة مزودة بالجهاز الذكي الذي يسمح لأجهزة الاستشعار بقياس ضغط الهواء وعمق النقشة لجميع إطارات الحافلة، ومن خلال تحليل هذه البيانات عبر خوارزميات متخصصة، يتم إنشاء تقرير شامل يوفر المعلومات المطلوبة المتعلقة بصلاحية الإطارات، وإرساله عبر البريد الإلكتروني.
وأضاف أن الجهاز يتحقق من صلاحية الإطارات خلال 20 ثانية، حيث يظهر على الشاشة أمام السائق «وجه أخضر مبتسم»، ما يعني صلاحية الحافلة للرحلة، وفي حال العكس يظهر «وجه أحمر حزين» ليوجه بضرورة صيانة الإطارات، مشيراً إلى أنه تم تركيب الجهاز في محطة جبل علي، حيث لوحظ انخفاض أعطال الحافلات على الطريق بمعدل 58% من شهر مايو إلى نهاية يوليو الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
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