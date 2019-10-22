الامارات | شرطة أبوظبي: كاميرات ذكية في الحافلات المدرسية لرصد مخالفي «قف»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي: كاميرات ذكية في الحافلات المدرسية لرصد مخالفي «قف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألزمت شرطة أبوظبي، قائدي المركبات، بالوقوف التام على بعد خمسة أمتار في الاتجاهين عند فتح ذراع «قف» الخاصة بالحافلات المدرسية، عند نزول وصعود الطلبة، محذرة من أن مخالفة هذه التعليمات، تعرض أصحابها لمخالفة مرورية تبلغ 1000 درهم و10 نقاط مرورية، فيما تستعد قريباً لتركيب كاميرات ذكية في الحافلات لرصد المخالفين.

وقال نائب مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، العميد سالم عبدالله الظاهري، إن الإجراء الإلزامي بالوقوف التام والكلي للمركبات عند فتح ذراع «قف» في الحافلات المدرسية، في الاتجاهين، من أمام وخلف الحافلة، يهدف إلى المحافظة على سلامة الطلبة، وحماية أبنائنا من الحوادث المرورية، وكذا تعزيز الأمن والسلامة على الطرق، ونشر الطمأنينة لدى مستخدمي الطريق.

وأضاف أن هناك مسؤولية قانونية تقع على جميع قائدي الحافلات المدرسية، بضرورة فتح ذراع «قف»، عند التوقف على الطريق لتنزيل الطلبة، لتنبيه سائقي المركبات، لكن في حال عدم التزامهم بذلك، تتم مخالفتهم.

وأكد الظاهري أنه قد لا يترتب على سائقي المركبات مخالفة مرورية في حال عدم التوقف بالمركبة بسبب عدم قيام سائق الحافلة بفتح ذراع «قف»، داعياً مستخدمي الطريق إلى القيادة الآمنة، وعدم تجاوز السرعة على الطرق المحيطة بالمدارس.

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في سياق متصل، طوّرت شرطة أبوظبي نظاماً لضبط متجاوزي ذراع «قف»، للحفاظ على سلامة الطلبة وجعل الطرق أكثر أمناً.

وطورت شرطة أبوظبي فكرة نظام ضبط ذكي لضبط متجاوزي «قف» في الحافلات المدرسية، باستخدام أحدث التقنيات والقدرة على ضبط المركبات المخالفة بعدم الوقوف عند فتح ذراع «قف» وقت صعود ونزول الطلبة.

ويعمل النظام على كاميرات تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي يتم تركيبها في الحافلات المدرسية، تعمل على تحديد المركبة المخالفة عند اقترابها مسافة أقل من خمسة أمتار وعدم توقفها، لضمان صعود أو نزول الطلاب.

آلية استخدام ذراع «قف»

شرحت شرطة أبوظبي آلية استخدام ذراع «قف» الجانبية عند صعود ونزول الطلاب من الحافلة، وحالات الوقوف للمركبات عند تشغيل إشارة قف في الحافلات المدرسية. وبينت أنه في الطرق المفردة يتم التوقف الكامل لجميع المركبات السائرة في كلا الاتجاهين بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، أما في الطرق المزدوجة فيتم التوقف الكامل لجميع المركبات السائرة في اتجاه سير المركبة بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار.