الامارات | طالب مواطن ينقذ أسرة من الحريق في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن طالب مواطن ينقذ أسرة من الحريق في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح طالب مواطن، (14 عاماً)، في إنقاذ حياة أسرة من حادث حريق شب في منزلها بمنطقة الجرف 2 في عجمان، وتم تكريمه والاحتفاء به من قبل الدفاع المدني وأهل المنزل المتضرر والمدرسة، والإشادة بدوره البطولي خلال الطابور الصباحي بمدرسة عجمان الخاصة، تقديراً لشجاعته وسرعة بداهته، وحسن تصرفه، أمام طاقم المدرسين وزملاءه في المدرسة.

وكرم الرائد مروان الشامسي، ضابط مركز الدفاع المدني، بحضور رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة، النقيب محمد حميد المهيري، وجمعة النعيمي من أهل المنزل المتضرر، البطل الصغير إبراهيم عبدالحكيم بني مخزوم، البالغ من العمر 14 عاماً.

وتعود تفاصيل الحادث الى الساعة الـ10 من مساء الخميس الماضي، حين اشتم الطالب رائحة حريق قريبة من منزله، وبدافع المسؤولية انطلق للبحث عن مصدرها، وطرق أبواب الجيران للتأكد من سلامتهم، والبحث عن موقع الحريق وعند الوصول إلى المنزل الأخير كان الحريق تطور وارتفعت الأدخنة من الملحق الخلفي، ولم يشعر أهل المنزل بالحريق.

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وحاول الطالب إخبار العاملة في المنزل بوجود حريق في الملحق، وحين لم تستوعب دخل بنفسه وأراها النار المشتعلة في الملحق، وبسرعة بداهته تناول الهاتف من يد العاملة، واتصل على رقم هاتف الطوارئ بالدفاع المدني عجمان 997، وأبلغ عن الحادث، كما حدّد الموقع بدقة ولغة واضحة.

وأسرع إلى الفيلا وطرق الأبواب بقوة لتنبيه أهل المنزل، ومساعدتهم في الإخلاء، وهم صاحب المنزل وأسرته المكوّنة من الأم وأربع بنات، تراوح أعمارهن بين 14 و23 سنة، ثم ساعد صاحب المنزل في إبعاد ممتلكاته والسيارات عن مصدر الحريق، ثم فتح البوابة الإلكترونية المنقطع عنها التيار الكهربائي، مهيئاً الموقع لوصول فرق الإطفاء، وفور وصولهم باشروا أعمال الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق المشتعل في المطبخ بالملحق الخارجي، وتسليم الموقع إلى شرطة عجمان لتحديد أسباب الحادث.

والجدير بالذكر أن الطالب إبراهيم من المتميزين في التحصيل العلمي، وحافظ القرآن في مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، وذو صوت شجي إذ تتم الاستعانة به للتلاوة في الفعاليات، ويثني الجميع على أخلاقه.

وأكد مدير عام الدفاع المدني في عجمان، العميد عبدالعزيز علي الشامسي، أن إبراهيم قام بعمل بطولي بدافع إنساني، ونتيجة برامج التوعية المتنوعة والحملات الموجهة لطلاب المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة، والمتمثلة في حماية الأرواح والممتلكات، مثل إبلاغ الدفاع المدني في حالات الطوارئ عبر الهاتف 997، ومكافحة الحريق وعمليات الإنقاذ والإخلاء والإسعافات الأولية، التي تقدمها القيادة العامة للدفاع المدني.