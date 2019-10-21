وفاة مواطن إماراتي في لبنان نتيجة سكتة قلبية

أعلنت سفارة الدولة في بيروت وفاة المواطن أحمد علي عبدالحميد القاري العوضي أمس في أحد الفنادق في لبنان نتيجة حالته الصحية.

وقال سعادة حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة في لبنان إن التنسيق جار مع الجهات المعنية في الجمهورية اللبنانية لنقل جثمان المواطن إلى الدولة كما تتابع السفارة نتائج التحقيقات النهائية مع السلطات الطبية اللبنانية المعنية .وتبين من خلال الكشف الطبي الأولي أن سبب الوفاة جاء نتيجة سكتة قلبية مفاجئة.

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