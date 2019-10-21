محمد بن زايد يستقبل فريق عمل مبادرة "أمنتك بلادك"

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، فريق عمل مبادرة "أمنتك بلادك" التي تنفذها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالتعاون مع ديوان ولي عهد أبوظبي.

واطلع سموه على مبادرة "أمنتك بلادك" التي تشتمل توزيع تذكار على جميع المواليد الجدد من أبناء دولة الإمارات.

وتبادل سموه والوفد ومجموعة من الأسر الحديث حول أهمية تأكيد غرس قيم الانتماء للوطن لدى أبنائه والولاء لترابه وعظم المسؤولية تجاهه.

وقال سموه "نحرص على ترسيخ قيم المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإرثه الملهم لدى أبنائنا من محبة الوطن والتفاني لأجله والعمل والعطاء والتعايش والتي أسس بها صرح الإمارات الشامخ عزاً وأمناً وازدهاراً"، مشيراً إلى أن قيادة الدولة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تسير على نهجه في تعزيز هذه القيم الوطنية النبيلة لدى أبناء الإمارات وفي مجتمعها كافة.

كما أشاد سموه بجهود فريق عمل المبادرة والذي أسهم في إنجاحها ومواصلة تنفيذها. من جانبه، أعرب الوفد عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمناً الاهتمام الذي يوليه سموه بجيل المستقبل من أبناء الوطن وحرصه على غرس القيم الوطنية النبيلة لديه فهو ثروة الوطن الحقيقية التي لا تنضب.

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وأظهر الوفد، خلال اللقاء الذي حضرته عدد من الأسر التي تسلمت التذكار، الشكل الجديد للصندوق الذي يتضمن التذكار وهو عبارة عن صندوق خشبي يضم تذكار "أمنتك بلادك" ومحفور عليه عبارة "عيال زايد" بهدف الاحتفاظ به مدى الحياة واستدامته.

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يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وجه، خلال عام 2018، بإطلاق مبادرة "أمنتك بلادك" التي تشتمل توزيع تذكار على جميع المواليد الجدد من أبناء دولة الإمارات يحمل صورة المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" مرفقاً برسالة شخصية من سموه يهنئ فيها الوالدين ويرحب بقدوم المولود فيما تتضمن الرسالة قيم المواطنة التي تحث على محبة الوطن والإخلاص له والمحافظة على القيم النبيلة التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في نفوس المواطنين والحرص على التمسك بنهجه في حب الخير. فيما وزع 40 ألف تذكار منذ إطلاق المبادرة على المواليد الجدد.

حضر مجلس قصر البحر، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان.