حاكم الشارقة يوجّه بتعيين 389 إماراتياً في الإمارة

أحمد مرسي (الشارقة)

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتعيين 389 موظفاً إماراتياً من حملة الشهادات الجامعية والثانوية العامة، في عدد من المواقع والأماكن في الإمارة.

وشمل التعيين 25 موظفاً من حملة الشهادات الجامعية والثانوية العامة في الحديقة الجيولوجية بمنطقة الفاية، و32 موظفاً في مركز الحياة الفطرية بالذيد، و32 موظفاً في مركز القرم بكلباء، و300 موظف من حملة الثانوية العامة في «سفاري الشارقة» بالذيد.

أعلن ذلك، محمد خلف، مدير عام إذاعة وتلفزيون الشارقة، خلال برنامج «الخط المباشر» الذي يقدمه عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إجراءات التعيين الخاصة بالمعينين ضمن الدفعة الأولى وعددهم 161 مواطناً ومواطنة، وتم انتسابهم إلى برنامج تدريب خاص بالموظفين الجدد للارتقاء بمستواهم المهني، وفيما يتعلق بالدفعات الثانية والثالثة والرابعة المعتمدة أسماؤهم للتوظيف، فقد تمت مخاطبة الجهات الحكومية باتخاذ إجراءات التعيين ولمدة أسبوعين، وسيتم التواصل معهم ابتداء من صباح اليوم الاثنين لإنهاء إجراءات التعيين، من قبل دائرة الموارد البشرية بالإمارة.

يذكر أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قد حدد الفئات الست التي تستحق الاستعجال في تعيينها وهي: «الأيتام»، و«أبناء ذوي الدخل المحدود»، و«المطلقات»، و«الزوجة العائلة»، و«ذوو الإعاقة الحاصلون على المؤهلات الجامعية 2018 - 2019»، و«أسر الشهداء من ذوي الدخل المحدود».