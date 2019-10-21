الشارقة (الاتحاد) استضافت القيادة العامة لشرطة الشارقة الندوة التعريفية الخاصة بانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بمقر أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، والتي قامت بتنظيمها اللجنة الإعلامية المنبثقة عن انتخابات المجلس الاستشاري، وذلك بحضور اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والعميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام، والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار عضو اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري، والمدراء العامين، وعدد كبير من منتسبي شرطة الشارقة، وطلبة الأكاديمية.

واستهلت الندوة أعمالها بعرض مادة فيلمية استعرضت من خلالها تجربة الانتخابات في دورتها السابقة لعام 2015م، ومسيرة الشارقة بقيادة صاحب السمو حاكم الشارقة، تخللها العديد من الإنجازات الكبيرة التي شكلت ملامح الطريق، الذي تسير عليه الإمارة، موضحاً التطور الدائم، والمستمر لعمل المجلس الاستشاري في بناء الغد المشرق لأبناء إمارة الشارقة.

وتناول المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار عضو اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري، الدور الحيوي والهام لعمل المجلس الوطني الاتحادي، والمجلس الاستشاري بإمارة الشارقة في نجاح التجربة السياسية والحضارية في دولة الإمارات العربية المتحدة عامة، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص، ودور المجلس الاستشاري كذراع داعمة، ومساندة لأداء الحكم والقيادة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ندوة تعريفية بانتخابات المجلس الاستشاري بالشارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.