فتح باب الترشح لجائزة تريم وعبدالله عمران الصحفية 17

الشارقة (الاتحاد)

فتحت مؤسسة تريم وعبدالله عمران للأعمال الثقافية والإنسانية باب الترشح في جائزتها الصحفية عن الدورة السابعة عشرة لعام 2019، في حين يغلق باب تسلم المشاركات في 31 يناير 2020.

ودعا خالد عبدالله تريم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفيين إلى المشاركة في فروع الجائزة الستة (الحوار الصحفي، التحقيق، المقال، العمود، التصوير، الصحافة الإلكترونية)، ولفت بأن حقل الصحافة الإلكترونية جرى استحداثه من قبل وأعيد إدراجه العام الماضي لمواكبة التطورات في مجال الصحافة الإلكترونية التي تحظى باهتمام كبير من قبل المؤسسات الصحفية والإعلامية والقراء على حد سواء.

وأكد أن الدعوة لتقديم المشاركات مفتوحة إلى الصحفيين داخل الإمارات وخارجها من دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن توسع نطاق الجائزة يهدف إلى تنويع المشاركات وعدم اقتصارها على فضاء الإمارات، مما يخلق بيئة تنافسية بين الصحفيين تنعكس إيجاباً على عالم الصحافة.

ولفت إلى أن حقل التحقيق الصحفي لا يزال له الأفضلية بين الصحفيين الذين يتقدمون بالمشاركة في هذا الحقل الذي يحظى بأعلى نسبة من المشاركات بين الحقول الأخرى، فضلاً عن اهتمام القراء بالتحقيق الصحفي الذي يضعهم في صورة بانورامية شاملة للموضوع محل البحث، كونه يُقلّب الموضوع في أكثر من اتجاه ويبحث في وجهات النظر المختلفة.

الجدير بالذكر أن الجائزة الصحفية تخضع لدورة زمنية محددة، تبدأ بفتح باب الترشح للتقدم إلى فئاتها، يعقبها إغلاق باب الترشح ثم اجتماع لجنة تحكيم الجائزة المكون من ثلاث شخصيات مهنية وأكاديمية متخصصة في الصحافة والإعلام، تطبق معايير موضوعية واضحة بنزاهة وحيادية.