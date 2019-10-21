«الوطني للإعلام» يشارك في منتدى الأعمال بلاتفيا

أبوظبي (وام) شارك المجلس الوطني للإعلام في المنتدى العالمي للأعمال الذي عقد أمس في العاصمة ريغا بجمهورية لاتفيا، بحضور حنان خلفان عبيد العليلي سفيرة الدولة لدى جمهورية لاتفيا وعدد من الوزراء والسفراء والمسؤولين ورجال الأعمال. وقدم جابر اللمكي المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والإعلام الاستراتيجي في المجلس في كلمته الرئيسة، عرضاً حول مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة التنموية والمبادرات والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات كافة في ظل موقع الإمارات الاستراتيجي وبيئتها الصديقة للأعمال وبنيتها التحتية المتقدمة. وتطرق إلى قانون الاستثمار الأجنبي المباشر وما يمنحه من مميزات للمستثمرين خاصة مع رفع نسبة التملك للمستثمرين العالمين لتصل إلى 100% في قطاعات ومجالات محددة وفقاً للبنود والشروط التي تتضمنها اللائحة التنفيذية للقانون. وأضاف المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والإعلام الاستراتيجي في «الوطني للإعلام» أن المنتدى العالمي للأعمال يشكل منصة عالمية لتبادل الخبرات وبناء شراكات جديدة وتعريف الجمهور بقيم البلدان الأخرى والترويج للفرص الاستثمارية ومناقشة مختلف المواضيع الاقتصادية.

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