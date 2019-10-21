عمر العلماء: توظيف الذكاء الاصطناعي محرك لتجسيد توجهات القيادة ومواصلة الريادة

دبي (وام)

أكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن توظيف الذكاء الاصطناعي وتبني استخداماته المستقبلية في كافة مفاصل العمل الحكومي في دولة الإمارات، يمثل محركاً أساسياً لتجسيد توجهات قيادة دولة الإمارات، ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رسالة الموسم الجديد التي أكدت ضرورة تنفيذ مشاريع نوعية وأفكار استثنائية خلال الفترة المقبلة لمواصلة الريادة والتميز في القطاعات الحيوية كافة بالدولة.

وقال معاليه، إن التغيرات التي تحملها الثورة الصناعية الرابعة تتطلب اهتماماً أكبر بإكساب الموظفين الحكوميين المهارات اللازمة في قطاع الذكاء الاصطناعي، واستخدام تطبيقاته التكنولوجية في تصميم وتطوير الخدمات الحكومية، وإعداد الخطط والاستراتيجيات المستقبلية للارتقاء بدور الحكومة وقدرتها على تقديم أفضل الخدمات.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الدولة للذكاء الاصطناعي في الاجتماع السابع لمجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية الذي عقد في إمارة رأس الخيمة، بحضور عبدالله لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة، وعهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية، وخالد الشامسي مدير عام دائرة الحكومة الذكية في أم القيوين. كما حضر الاجتماع المهندس أحمد الصياح النعيمي مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة، ومحمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل. واطلع أعضاء المجلس، خلال الاجتماع، على المسودة الأولى للمنهاج الشامل للذكاء الاصطناعي الذي سيتم اعتماده في مدارس الدولة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تنفيذاً لرؤية دولة الإمارات الهادفة إلى إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات، من خلال بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مختلف مجالات التكنولوجيا المستقبلية. واستعرض أعضاء المجلس التقرير السنوي الأول الذي أعدته لجنة الأمن السيبراني وإدارة المخاطر حول قطاع الأمن الإلكتروني في الدولة، وركز على دراسة أهم التحديات الحالية والمستقبلية والاستعداد لها بأحدث الابتكارات.